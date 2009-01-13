«Стирол» снизил потребление газа почти на 80%

Химический концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) снизил потребление газа на 80,4% – до 30 тыс. кубометров в час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко.

По его словам, при снижении поставок газа в Донецкую область большую опасность представляли предприятия химии и в первую очередь «Стирол». «Там есть специальная программа снижения подачи газа и, соответственно, программа остановки предприятия. Это сложно и очень строго. Специалисты «Стирола» прошли этот этап нормально, подошли с пониманием», – объяснил губернатор.

Он констатировал, что «сегодня «Стирол» ограничен, среднесуточное потребление газа предприятием составляет порядка 30 тыс. куб. в час, но это как раз то, что позволяет технологию держать, температурный режим для технологии, но не для производства».

В.Логвиненко напомнил, что для поддержания нормального производственного цикла «Стирол» обычно расходует порядка 170 тыс. куб. м газа в час, а сейчас – 30 тыс. куб. м в час. Поэтому на концерне аммиачный завод стоит, заключил губернатор.

ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.