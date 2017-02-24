Подписан договор про создание Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне

Соглашение об этом подписали сегодня председатель Объединения организаций работодателей Анатолий Кинах и председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник на собрании полномочных представителей всеукраинских объединений организаций работодателей, которые признаны репрезентативными на национальном уровне.

«Перезагрузка Совместного представительского органа стороны работодателей очень необходима. Известно, что в общественных отношениях выигрывают сильные, консолидированные структуры, которые способны оперативно вырабатывать и защищать общую позицию. Именно с ними считаются, их считают опорой, к ним стремятся присоединиться. Единство и ответственность, а не споры и разногласия - вот в чем сила работодателей. Именно этого, надеюсь, мы добились сегодня», - подчеркнул председатель ООРУ Анатолий Кинах.

Совместный представительский орган стороны работодателей является высшим органом репрезентативных всеукраинских объединений. Он обеспечивает качественный уровень социального диалога стороны работодателей, представляет интересы организаций в отношениях с парламентом, правительством, другими органами исполнительной власти, со сторонами социального диалога. Все, что делает СПО в практической плоскости, направлено на рост конкурентоспособности национальной экономики, развитие цивилизованных и справедливых трудовых отношений.

СПО стороны работодателей на национальном уровне делегирует своих представителей для ведения коллективных переговоров по заключению Генерального соглашения в Национальный трехсторонний социально-экономический совет, в органы управления фондами общеобязательного государственного социального страхования и другие трехсторонние органы социального диалога, для участия в международных мероприятиях.

Председателем СПО избран председатель Совета ФРУ Д.М.Олейник, первым заместителем - председатель ООРУ А.К.Кинах.

Все объединения организаций работодателей, признанные в соответствии с действующим законодательством репрезентативными на национальном и отраслевом уровне, имеют право присоединиться к принятому соглашению.