В 2009 г. в США будет сокращено около 2 млн. рабочих мест
10:13, 13 января 2009Разное
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В 2008г. сократили почти 2,6 млн.
В 2009 году в США будет сокращено еще около 2 млн. рабочих мест.
С таким прогнозом в понедельник выступила исследовательская организация "Конференс борд", которая базируется в Нью-Йорке. В прошлом году в Соединенных Штатах, в основном из-за глобального финансового кризиса, было сокращено порядка 2,6 млн. рабочих мест, передает ИТАР-ТАСС.
Как отметил старший экономист компании Гэд Леванон, рассчитываемый "Конференс борд" индекс тенденций в сфере занятости в декабре прошлого года снизился на 1,6% – до отметки 99,6%.
"Продолжающееся снижение данного показателя свидетельствует о том, что в ближайшем будущем перемен на рынке труда не ожидается", – подчеркнул он.
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