В 2009 г. в США будет сокращено около 2 млн. рабочих мест

В 2009 году в США будет сокращено еще около 2 млн. рабочих мест.

С таким прогнозом в понедельник выступила исследовательская организация "Конференс борд", которая базируется в Нью-Йорке. В прошлом году в Соединенных Штатах, в основном из-за глобального финансового кризиса, было сокращено порядка 2,6 млн. рабочих мест, передает ИТАР-ТАСС.

Как отметил старший экономист компании Гэд Леванон, рассчитываемый "Конференс борд" индекс тенденций в сфере занятости в декабре прошлого года снизился на 1,6% – до отметки 99,6%.

"Продолжающееся снижение данного показателя свидетельствует о том, что в ближайшем будущем перемен на рынке труда не ожидается", – подчеркнул он.