АНОНС на 13 января 2009 года

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Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассмотрит вопрос о состоянии обеспечения Украины энергоносителями и заключении международных договоров по снабжению и транзиту газа.

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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украина под газовым давлением России. Позиция интеллигенции”. Участники: соратник и жена Вячеслава Черновола, поэтесса, общественный деятель Атена Пашко; правозащитник, доктор философии, литератор, ученый, лауреат Государственной премии им. Шевченко Евгений Сверстюк; поэт, переводчик, публицист, Герой Украины Дмитрий Павлычко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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Пресс-конференция:: "Евро-2012 в контексте украинского туризма". Участники: Юрий Зубко, зам..министра культуры и туризма, Анатолий Пахля, председатель Госслужбы туризма и курортов Украины и Сергей Семкин, зам.председателя Госслужбы туризма и курортов Украины.

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Министр промышленной политики Владимир Новицкий проведет брифинг в клубе Кабинета Министров Украины.