Ратификация Беларусью договора о госгранице с Украиной маловероятна

Белорусский политолог Юрий ЧАУСОВ считает маловероятной ратификацию в ближайшее время белорусским парламентом Договора с Украиной о государственной границе, подписанного в мае 1998 года.

Такое мнение Ю.ЧАУСОВ высказал в интервью белорусской службе радио «Свобода».

«Если этот документ будет ратифицирован в ближайшие месяцы, я очень удивлюсь. Как известно, главное противоречие между Минском и Киевом – это вопрос долга Украины, который остался после развала СССР. Это порядка 100 миллионов долларов. Я не уверен, что во время кризиса стороны могут закрыть глаза и отложить эту старую задолженность ради ратификации договора о границе. Хотя ничего невозможного нет и не исключено. Что необходимость выработать единую позицию для стран-транзитеров подтолкнет страны к взаимопониманию», - сказал Ю.ЧАУСОВ.

Политолог также считает, что информация о возможности в ближайшее время рабочего и официального визита Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в Украину является сигналом для России. «Я напомню, что сообщения о возможной встрече ЛУКАШЕНКО и ЮЩЕНКО и даже об официальном визите Президента Беларуси в Украину, о визите Юлии ТИМОШЕНКО в Беларусь появляются достаточно регулярно, но преимущественно не происходят. Так что это свидетельствует о том, что такая информация является элементом политического пиара», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ заявил, что Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО в ближайшее время могут провести встречу для обсуждения ряда вопросов двустороннего сотрудничества.

«Эта встреча в скором времени состоится, потому что в ней есть необходимость. Готовится рабочий визит в Украину Президента Беларуси, затем будет официальный визит. Мы готовим целый пакет документов к этим встречам», - сказал И.ЛИХОВОЙ.

В частности, отметил посол, речь идет о ратификации белорусским парламентом Договора о государственной границе, который был подписан сторонами в мае 1998 года. При этом И.ЛИХОВОЙ предположил, что «возможно, со временем, эта граница утратит свое значение, как это произошло в Евросоюзе».

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию Договора о государственной границе с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, которая сформировалась после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. долл.

Украинская сторона в ноябре 2003 года предлагала Беларуси на 80% погасить задолженность путем обустройства границ и строительства погранпереходов.