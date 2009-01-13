Главное на 13 января (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается газовой ситуации.

Сегодня "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии. В час должно пройти 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.

Между тем, в «Газпроме» требуют, чтобы российский газ незамедлительно начал поступать европейским потребителям с территории Украина без учета времени, необходимого для его транспортировки к западным границам.

Как заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ:

"На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и, соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. Как только мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

"В связи с этим заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту", - подчеркнул он.

Отметим, в ночь на воскресенье после подписания в Киеве протокола о создании контрольного механизма транзита газа премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек заявил: «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)».

Несколькими часами ранее в «Нафтогазе» также заявили, что готовят газотранспортную систему Украины к приему газа из России, и что европейские страны получат газ через 36 часов после согласования транзита.

В продолжение темы. НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр трубы 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

И еще одна новость о газе. По сообщению пресс-службы Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз", ОАО „Газпром” подписаны контракты с Республикой Узбекистан на снабжение природного газа по цене 301 долл. США/1тыс.куб м (отмеченная цена установлена на 1 квартал 2009г.).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

При этом подчеркивается, что определение цены на природный газ для ОАО „Газпром” будет осуществляться поквартально, объемы поставок не озвучены.

Также, по сообщению пресс-службы "Узбекнефтегаза", подписаны контракты с Киргизстаном по цене на природный газ 240 долл. США/1 тыс. куб. м при объеме поставок на 2009г. 650 млн. куб. м, для Республики Таджикистан - по цене 240 долл. США/1 тыс. куб. м при объеме поставок на 2009г. свыше 500 млн. кубометров.

Напомним, в марте этого года газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. В июле глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое по сравнению с 2008 годом.

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины в 2008 году стоил 179,5 долл.

Подписание украинско-российских газовых соглашений ожидалось после подписания соответствующих документов с продавцами газа России – Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном. Россия заявляла, что подписание контрактов ожидается заключить до 31 декабря 2008 года, но до сих пор не обнародовала ценовые показатели.

Новость в бюджетной сфере. Президент отмечает, что поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за первую декаду января составили 1 млрд. грн. или 10% от планового показателя на январь. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании, в котором приняли участие министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

По словам В.ЮЩЕНКО, поступления в общий фонд Госбюджета за первую декаду на 400 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2008 года. «По источникам наполнения мы имеем проблемную ситуацию. Она была прогнозируема», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что необходимо внесение изменений в действующий бюджет на 2009 год потому, что «работать длительно с таким бюджетом Украина не может».

В свою очередь министр финансов сообщил, что с начала января зафиксировано падение объемов импорта, что, в свою очередь, влияет на отчисления в бюджет, администрированием которых занимается Таможенная служба.

Новости банковского сектора. С 13 января 2009 г. курсы покупки-продажи иностранных валют за гривни в кассах банков, в их отдельных подразделениях, а также в пунктах обмена валют должны устанавливаться ежедневно до начала рабочего дня исключительно согласно приказу (распоряжению) председателей правления этих банков, говорится в письме Национального банка Украины №28-212/124-388 от 12 января 2009 г.

«Руководители отдельных подразделений банков не имеют права самостоятельно устанавливать курсы продажи и покупки иностранных валют», - отмечено в письме. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в письме Нацбанка, несут председатели правлений коммерческих банков.

Еще одно постановление НБУ. Нацбанк воим постановлением от 9 января 2009 г. № 4 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 18 января 2008 г. № 435» разрешил банкам проводить валютные операции между собой с 10.00 до 16.00.

Кроме того, Нацбанк обратил внимание руководителей банков на ответственность за размещение информации в информационных системах и на сайтах в Интернете об отображении курсов по операциям покупки-продажи иностранной валюты, которые должны основываться на реальной конъюнктуре межбанковского валютного рынка.

Новости валютного рынка. Сегодня в обменных пунктах Киева курс гривни по отношению к доллару США составляет в среднем 8,80/9,00 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,60/8,92 грн., евро – 11,05/11,99 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/9,10 грн., евро – 11,20/12,30 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,60/9,00 грн., евро – 11,32/12,02 грн.;

«Хрещатик» (главный офис): доллар США – 8,00/8,80 грн., евро – 10,50/12,20 грн.;

«Родовид банк»: доллар США – 8,30/9,20 грн., евро – 11,00/12,50 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,50/9,10 грн., евро – 11,20/12,40 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,20/12,38 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США, к евро – 10,313380 грн.

Новость о выплатах вкладов Сбербанка. Как заявил председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ, условия выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР в текущем году должны быть определены новым постановлением правительства. «Ждем нового постановления правительства», – сказал он, отметив при этом, что формирование реестра вкладчиков Сбербанка бывшего СССР не прекращалось и прекращаться не будет.

Отметим, компенсацию по вкладам Сбербанка СССР в 2008 году получили только половина из обратившихся вкладчиков.

Новость в АПК. Министерство экономики Украины предлагает лишить местные органы власти права ограничивать уровни рентабельности производства муки и хлеба. Соответствующий проект постановления Кабинета министров опубликован на официальном сайте ведомства.

Кроме того, данный документ инициирует отмену обязательного декларирования изменений оптово-отпускных цен на социально-значимые продукты.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, в условиях финансового кризиса, отсутствия собственных оборотных средств предприятий агропромышленного комплекса, государственное регулирование рентабельности муки и хлеба, декларирование изменения цен и занижение фактической себестоимости производства может привести к уменьшению объемов производства продуктов питания и их дефициту на внутреннем рынке.