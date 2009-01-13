В Чернигове под консульством России прошла акция «Хватит врать!»

В Чернигове под почетным консульством Российской Федерации сегодня прошла акция «Хватит врать!».

Как передает корреспондент УНИАН, акция была немногочисленной, и длилась около часа.

Организаторы акции заранее сообщили, что она не имеет никакой политической расцветки и является исключительно инициативой черниговской общественности.

Как сообщил один из организаторов акции Павел ПУЩЕНКО, основная цель акции «Хватит врать!» - это протест против информационной политики России в газовом вопросе.

«Мы не собираемся судить кто прав, а кто нет в газовом споре», - сказал он. По его мнению, коррумпированные схемы поставок газа присутствуют как с украинской, так и с российской стороны. Однако П.ПУЩЕНКО убежден, Россия не должна дискредитировать Украину в глазах мировой общественности и безосновательно называть украинцев ворами газа.

Участники акции призвали российскую сторону прекратить информационную политику распространения неправдивых и искаженных фактов, занять конструктивную позицию в переговорном процессе относительно условий поставок и цены газа для Украины и отказаться от политизации газового вопроса.

Из представителей консульства к участникам акции никто не вышел, поскольку консульство вообще не работало, ссылаясь на технические причины.

Поэтому участники акции оставили свои требования под дверью консульства вместе с упаковкой лапши, которая, по их мнению, является символом информационной политики РФ в газовом вопросе.