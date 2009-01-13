Главное на 13 января (вечер)

«Газовая» тема и сегодня доминировала в информационном пространстве

НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом сообщает пресс-центр «Нафтогаза Украины».

Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

Компания считает, что с целью стабильного обеспечения транзита газа по ГТС Украины сторонам необходимо обновить и оформить документы, которые четко регламентируют техническое и технологическое взаимодействие роботы смежных газотранспортных систем и согласованную работу диспетчерских подразделений сторон. Это даст возможность осуществлять прием газа на российско-украинской границе, его надежную транспортировку и гарантированную передачу европейским потребителям.

Предложенная Газпромом схема транзита могла оставить без газа четыре региона Украины. Председатель правления НАК Олег ДУБИНА заявляет, что сегодня НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей. Об этом сегодня он сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодня поступила телеграмма ОАО «Газпром» с предложением открыть направление по ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров и протранспортировать этот газ в направлении ГИС "Орловка" для дальнейшей подачи 12 млн. кубометров на Молдову и 64 млн. кубометров на Турцию и Балканы.

«Специалисты «Газпрома» подготовили очередную проверку… Мы подали свои предложения: дайте тот же объем, только через ГИС "Писаревка" и ГИС «Валуйки», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА добавил, что «сегодня выполнить то предложение Газпрома, к сожалению, газотранспортная система Украины не то что не в состоянии, а если нам выполнить, то придется оставить без газа Одессу, Луганскую, Донецкую и частично Днепропетровскую области». Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки».

Отметим, сегодня источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.

Президент Украины провел пресс-конференцию Виктор Ющенко сообщил, что договорился с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о создании совместной комиссии по выяснению ситуации с транспортировкой российского газа через территорию Украины.

По его словам, комиссия должна поставить все точки над “і” и выяснить, что произошло с 1 по 7 января. «Мир и Европа должны знать правду, кто не выполнил обязательства», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Украина подготовила проект технического соглашения относительно технологического запуска приема и транзита российского газа, сообщил также Виктор ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что с 1 января украинская ГТС работает во внутреннем режиме, хотя такие области как Донецкая, Луганская и другие всегда зависели от российских поставок. “Поэтому очень важно, чтобы при возобновлении поставок эти области не остались без газа”, - добавил Президент.

Президент Украины допускает переход к европейским ценам на газ для Украины и на тариф на его прокачку по территории страны в течение двух лет. При этом он отметил, что такой переход должен проходить с учетом тенденций на мировых рынках нефти и газа.

«Это не обязательно делать за 3 года. Это можно сделать за 2 года. Это не является чем-то опасным. Однако уверен, что продуманный переход будет наиболее лучше для обеих сторон, чем декларация исключительно рыночных принципов как по транзиту, так и по цене на газ», - сказал Президент.

Вместе с этим В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что наиболее оптимальным считает вариант перехода на рыночные цены в течение трех лет, как и было ранее согласовано на уровне Президентов и премьеров России и Украины.

«Я хотел бы, чтоб украинская и российская стороны все же вернулись к букве и духу меморандума и договоренностям, которые мы достигли. Если этого не будет, конечно, мы будем вынуждены также идти на рыночный характер предоставления услуг по транзиту», - заявил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО заявил, что переход к европейским ценам в течение одного года неразумен. «Не будет продуманным шагом, если в режим рыночных отношений из-за позиции одной из сторон мы будем рассматривать ситуацию, когда к рыночному статусу мы… можем перейти за 365 дней… Теоретически и практически это можно сделать, дорогой будет плата обеих участников», - сказал Президент.

Украина есть и остается надежным транзитером российского газа в Европу, заявил Виктор ЮЩЕНКО.

«От имени суверенного государства хочу заявить, что Украина была, есть, и будет надежным транзитером», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не сделала ни одного шага, чтобы прекратить поставки российского газа в Европу. При этом Президент отметил, что хочет, чтобы эта позиция была доведена до лидеров европейских стран, международных структур. «Для нас это принципиальная позиция», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня на этот счет существует очень много лжи и неправдивой информации, целью которой является дискредитировать Украину.

Президент Украины также категорически отвергает обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам. «К этим газовым, простите, вонючим газовым схемам никогда ни я, ни моя семья не имели никакого отношения», - подчеркнул Ющенко.

Он отметил, что не причастен ни к одному негосударственному решению газового характера, а также ни к одной организации, занимающейся газовыми вопросами. «Я понимаю, что тема газа традиционно настолько грязна в Украине, что прицепить ярлык к невестке, что она виновна за беспорядок в доме, - это дело чести, в том числе и лидера неукраинских коммунистов Петра СИМОНЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что в мае прошлого года обращался в суд и выиграл дело у П.СИМОНЕНКО, который выдвигал ему обвинения в причастности к сделкам с газом. В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня сожалеет, что тогда суд взыскал с лидера КПУ лишь 16 грн.

Он сообщил, что дал поручение Генпрокуратуре осуществить проверку каждой фразы П.СИМОНЕНКО относительно причастности Президента к незаконным операциям на газовом рынке. При этом В.ЮЩЕНКО выразил готовность в ходе следствия доказать свою непричастность. «Не клейте то, что не клеится», - сказал Президент.

Кроме того, Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина не взяла ни одного кубометра газа из российского транзита, и рассчиталась с Россией за весь газ еще в декабре 2008 года.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не совершала несанкционированного отбора газа. Более того, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина выделяла свой газ для обеспечения транзита российского газа. По его данным, Украина использовала 74 млн. кубометров своего газа.

«Мы свято выполняли, и будем выполнять обязательства по транзиту. Украина не сделала ни одного деструктивного шага, и не заслуживает тех оценок, которые раздаются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также выразил готовность украинской стороны к конструктивным профессиональным переговорам с Россией относительно цен на газ и транзит.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Россия должна назвать причины отказа выполнять газовый меморандум, подписанный в октябре 2008 года премьер-министрами Украины и РФ.

«Если Россия отказывается от меморандума, то она должна об этом заявить. Только назвать причины, почему договоренность, которая была достигнута и зафиксирована в двустороннем документе, сегодня аннулируется», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Украина будет вынуждена установить рыночную цену за транзит газа, если Россия откажется от конструктивных переговоров, сообщил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО назвал неприемлемой цену 1,6-1,8 дол., которая сегодня предлагается Украине за транзит российского газа. Он заметил, что в Европе эти суммы сегодня колеблются от 4 до 13 долларов. «Есть транзит 9 (дол.), простите, что я называю такие нехорошие цифры, есть транзит 11, есть транзит 13. Здесь есть где искать компромисс», - сказал Президент. По его убеждению, хотя это и не простой вопрос, здесь необходимо искать «здоровый экономический компромисс», и не мешать специалистам политикой.

«Больше всего сегодня необходимо для этих переговоров - это отбросить политические эмоции и прекратить шантаж», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает также, что НАК «Нафтогаз Украины» должен быть центральной государственной газовой монополией в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«НАК «Нафтогаз» должен быть центральной фигурой, центральной национальной монополией, через которую совершаются поставки газа, добыча газа, управление газовым хозяйством, транзитными возможностями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины считает, что цена на газ для Украины должна быть на уровне 205-210 долларов за тысячу кубометров. Такие цифры, отметил Президент, появились в результате вычитания из стоимости газа для европейской страны-получателя стоимости транзита газа до ее территории с украинско-российской границы на входе газа в Украину.

«Если мы делаем посыл на существование какой-то европейской формулы, то она заключается в том, что цена на газ, которая есть в Германии, уменьшается на стоимость транзита по Чехии, Словакии, а эта цена составляет 33 доллара. Снимается стоимость транзита для Украины, а это 22 доллара, таким образом, с европейской цены снимается 55 долларов при действующих тарифах на транзит. Таким образом мы выходим на европейскую цену на востоке Украины. Пожалуйста, примените эту методику для любой цены на газ в Европе, и вы не сможете получить цену больше 205-210 долларов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с этим Президент огласил ориентировочные цены, по которым европейские страны закупали газ в 2008 году и будут закупать в 2009-м.

«По цене на газ, позвольте сказать некоторые ориентировочные цены, я говорю ориентировочные лишь по тому, чтоб потом не возникало правовых коллизий, которые существуют в газотранспортных и газовых компаниях стран, которые я буду называть. Мы говорим о средней цене… 2008 год: Словакия – 335 (долларов за тысячу кубометров- УНИАН), Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360, Венгрия – 430 , Болгария – 330, Беларусь – 128, Молдова – 250.

В 2009 году: Германия – 260-280, Польша – около 300, Венгрия - около 300, Турция - до 300, Беларусь – до 160. Словакия – 240…», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что на сегодняшний день не существует конкретной европейской или мировой рыночной цены на природный газ.

Он также сказал, что размер тарифа на транзит в странах ЕС колеблется от 4-х до 13-ти долларов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что при формировании цены на газ для Украины необходимо искать «здоровые экономические аргументы», и это должны делать никак не политики, а специалисты.

При этом он отметил, что называя размер цены на газ, необходимо аргументировать причины ее возникновения. «Сегодня необходимо не только называть цену на газ, а аргументировать ее, и потом, используя аналогичный принцип, формировать размер транзита. Наиболее нужно сегодня откинуть подальше политические эмоции и шантаж», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также считает, что надежность украинской газотранспортной системы в два раза выше надежности ГТС России. Президент сообщил, что коэффициент надежности украинской ГТС по оценке экспертов составляет 1,8. «Это в два раза выше, чем российской системы, и приблизительно на уровне коэффициента надежности транзитных сетей в Европе. У нас уникальная, надежная и развитая система транзита», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Виктор ЮЩЕНКО также не исключает, что газовые проблемы с Россией вызваны желанием приватизировать украинскую газотранспортную систему.

«Я не исключаю того, и это подтверждают некоторые комментарии с российской стороны, что под эти события ставилась попытка изменить идеологию управления, эксплуатации, собственности украинской газотранспортной системы. Сегодня часты обещания Украине - возьмите кредит, если вам газ дорогой по 450 или 480 долларов, мы откроем субсидию Украине… Я хотел бы напомнить, Беларусь полтора года назад субсидию открыла и сегодня 50% ГТС Беларуси не принадлежит народу Беларуси», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он заявил, что «атака», которой подверглась Украина со стороны России, имеет по его мнению, и другие цели. В частности, возбудить внутреполитическую ситуацию в стране и активизировать регионы, в которых наиболее чувствительно воспринимают проблемы в украинско-российских отношениях для того, чтоб вызвать недовольство украинской властью. Также возможной целью развития конфликта было, по мнению В.ЮЩЕНКО, активизация реализации «достаточно неперспективного» проекта – газопровода «Северный поток», доказывая, что система транзита газа через Украину требует альтернативного варианта.

А это время в Москве...

В ОАО «Газпроме» заявляют, что необходимо ускорить строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», так как Украина скомпрометировала себя как страна транзитер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

«У нас попыток дискредитировать кого-то нет, и времени на это нет. Украина сама себя дискредитирует безрассудным поведением – «как сумасшедший бегает с бритвой в руке», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, данная ситуация показала, что необходимо диверсифицировать маршруты поставок российского газа и таким образом уменьшить «транзитные риски».

«Мы уже сталкиваемся с неуправляемыми рисками. При чем неуправляемыми не только на базе двусторонних отношений, а на базе многосторонних отношений, когда мы вместе с Европейским Союзом пытаемся привести в нормальное русло действия транзитной страны», - сказал он добавив, что чем скорее будут построены «северный и южный» потоки, тем меньше рисков будет в будущем.

Помимо этого, АМЕДВЕДЕВ заявил, что «Газпром» не обязан согласовывать с Украиной маршруты транзита газа в Европу.

«Не Украина решает, каким маршрутом нам поставлять наш газ», - подчеркнул А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, всеми заинтересованными сторонами был составлен план возобновления транзита через территорию Украины с учетом всех технических параметров, чтобы сделать это в кратчайшие сроки.

Он также подчеркнул, что российская сторона настаивает на транзите российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа», потому что это направление является «экспортно ориентированное, а потребители на Балканах большее всего пострадали от прекращения поставок российского газа».

Кроме этого, он подчеркнул, что ГИС «Валуйки» и «Писаревка» предназначены в первую очередь для транспортировки газа для внутреннего пользования Украиной.

Также А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что «Газпром» направил уведомления европейским потребителям о невозможности выполнять контракты на поставку газа.

«Мы сегодня направили всем партнерам уведомления о форс-мажоре в силу действия государственных организаций транзитной стороны», - сказал он.

Кроме этого, он отметил, что компания рассчитывает покрыть убытки, которые возникли вследствие невозможности транзитировать газ, путем увеличения объемов поставок после решения газового спора.

Еще один нюанс газового вопроса Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил проверить факт пребывания в собственности «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов облгазов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в частности, А.ТУРЧИНОВ поручил Антимонопольному комитету, Фонду государственного имущества и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проверить и принять необходимые меры относительно изложенных в заявлении Дмитрия ФИРТАША фактов пребывания в собственности компании «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов облгазов, которые покрывают 75% рынка газа в Украине.

Указанные органы государственной власти должны доложить результаты проверки Кабинету министров Украины до 1 февраля, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ в интервью российский газете “Ведомости” заявил о приобретении “РосУкрЭнерго” контрольных пакетов украинских предприятий по снабжению газом (облгазов и горгазов) и получении соответствующего контроля над 75% объема газа (почти 50 млрд. куб. м газа в год), который продается в Украине.

«RUE уже контролирует 75% продажи газа в Украине», - заявил Д.ФИРТАШ изданию. В то же время он не привел точный перечень приобретенных RUE украинских предприятий по снабжению газом.

Новости финансового рынка

Нацбанк на 14 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 13 января – 770.0000)

100 EUR – 1021.1740 (на 13 января – 1031.3380)

10 RUR – 2.4662 (на 13 января – 2.4840)

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,6500/8,8000, к 11:00 цены незначительно понизились - 8,6400/8,7700, а к 12:00 выросли до 8,8300/8,9000. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,7800/8,8500.

Как сообщила УНИАН финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,86 грн/долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2710/0,2795, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2785, а к 12:00 поднялись до 0,2800/0,2850. К закрытию торгов цены откатились до 0,2765/0,2830. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1650 (+0,1324).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3225/1,3370. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4800/11,6850, к 11:00 цены упали до 11,4390/11,6175, а к 12:00 ушли вверх до 11,7355/11,8345. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снова снизились 11,6285/11,7275.

Новости рейтинговых агентств

Рейтинговая служба Standard & Poor`s отозвала все рейтинги украинской группы «Интерпайп Лимитед», занимающейся производством труб, по просьбе компании.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2008 г. финансовый долг «Интерпайп Лимитед» составлял около 1 млрд. долл.

Также в S&P напомнили, что 16 декабря 2008 г. долгосрочный кредитный рейтинг «Интерпайп Лимитед» был понижен до уровня «СС» с прогнозом «негативный» после предложения Millen Financial Ltd. о выкупе облигаций по цене значительно ниже номинальной. Затем, 23 декабря, после завершения сделки, S&P понизила рейтинг до уровня «SD» (выборочный дефолт). И наконец, 29 декабря Standard & Poor`s повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании с уровня «SD» до «ССС+» (прогноз изменения рейтингов — «развивающийся»), что отражает главным образом озабоченность показателями ликвидности «Интерпайпа» вследствие краткосрочных рисков рефинансирования, а также возможность нарушения ковенантов в конце 2008 и в 2009 г.

Кроме того, сегодня Standard & Poor`s вывело долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «B» и рейтинг по национальной шкале «uaA-» города Одессы из списка CreditWatch («рейтинг на пересмотре») с негативным прогнозом — вслед за успешным погашением облигаций 31 декабря 2008 г. Прогноз — «Негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что рейтинги были помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом 15 октября 2008 г. вследствие роста потенциальных рисков, связанных с сохранностью депозитов города, предназначенных для погашения долга в 2008 г.

«Рейтинги Одессы отражают низкую финансовую гибкость города вследствие контроля со стороны центрального правительства», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКИН.

Также сообщается, что рейтинги отражают значительное давление со стороны расходов вследствие роста зарплат и потребностей в развитии инфраструктуры; низкие, хотя и улучшающиеся, показатели благосостояния и структуру долга Одессы со значительными валютными рисками.

По данным S&P, на 1 декабря 2008 г. средства на счетах города превышали 110 млн. грн. (14 млн. долл.), включая использованные на погашение облигаций 70 млн. грн. специального фонда (31 декабря 2008 г.).

«Прогноз «Негативный» отражает прогноз по рейтингам Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В/Негативный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В+/Негативный/В) и наши ожидания, что экономическое и финансовое положение Одессы существенно ухудшится, что приведет к спаду экономики и, вероятно, небольшому операционному дефициту в 2009 г.» - говорится в сообщении Standard & Poor`s.

«Позитивные рейтинговые действия по Украине на фоне возобновления экономического роста и роста бюджетных доходов в городе и, соответственно, операционных профицитов могут позитивно сказаться на рейтингах Одессы — в случае, если долговая нагрузка останется в пределах 10-12% доходов, несмотря на недавнее резкое снижение обменного курса гривни, - подчеркнул Б. КОПЕЙКИН. – Напротив, негативные рейтинговые действия по Украине или более высокая, чем ожидается, долговая нагрузка вследствие изменений валютного курса могут оказать давление на уровень рейтингов».

Подготовка к Евро-2012 УЕФА готова идти на снижение требований относительно количества 4- и 5-звездочных гостиниц , необходимых для проведения в Украине Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра культуры и туризма Юрий ЗУБКО во время пресс-конференции "Евро-2012 в контексте украинского туризма".

«УЕФА понимает, что в условиях экономического кризиса строительство гостиниц высоких категорий является проблематичным, поэтому УЕФА согласилась с тем, что часть делегации - тренерского состава и прессы - может быть размещена в трехзвездочных гостиницах", - сказал Ю.ЗУБКО.

Он уточнил, что согласно генеральному плану в рамках подготовки к проведению Евро-2012 в Украине должны быть построены 143 новые гостиницы, в частности 54 пятизвездочные, 67 четырехзвездочных и 22 трехзвездочные. Кроме того, к чемпионату согласно утвержденному генплану в государстве должны быть реконструированы (с повышением категории) 136 действующих гостиниц.

В частности, в Киеве, согласно генплану, до конца 2011 года должно действовать 24 пятизвездочные гостиницы, 40 четырехзвездочных и 23 трехзвездочных. На сегодняшний день, по информации заместителя министра, в стадии строительства находятся 15 гостиниц, еще 6 – в стадии введения в эксплуатацию и в стадии проектирования и завершения получения разрешений на строительство еще около 40 гостиниц.

Правительство Украины намерено предоставить кредиты из средств МВФ и ЕБРР инвесторам строительства гостиниц к Евро-2012, которые пострадали в результате экономического кризиса и чьи проекты оказались перед угрозой остановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра культуры и туризма Юрий ЗУБКО на пресс-конференции "Евро-2012 в контексте украинского туризма".

“На сегодняшний день предпринимаются необходимые шаги правительством и за счет тех средств, которые будут привлечены от международных институтов, то есть от Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, то есть со второго транша этих средств, планируется кредитование тех объектов гостиничного строительства, тех инвесторов, которые нуждаются в предоставлении этих кредитов”, - сказал Ю.ЗУБКО. Он отметил, что это, фактически, долгосрочные кредиты, поскольку в отличие от жилищного строительства, окупаемость строительства гостиниц составляет 7-10 лет.

По словам заместителя министра, проектно-сметные этапы по большинству объектов размещения к Евро-2012 сегодня выходят на финишную линию, но проблема в том, что практический все они реализуются за инвестиционные средства. “В условиях экономического кризиса сегодня есть большая проблема нереализации тех или иных проектов, которая зависит от общего экономического положения тех или иных инвесторов или инвестиционных компаний, которые планировали строить гостиницы”, – отметил он.

Ю.ЗУБКО информировал, что на сегодняшний день Министерство культуры и туризма собирает информацию из всех принимающих регионов и обобщает ее. По планам министерства, “приблизительно на конец весны инвесторы, которые нуждаются в кредитовании, получат средства за счет решений правительства из тех средств, которые сегодня остаются от международных финансовых институтов и должны пойти, в том числе, на подготовку объектов Евро-2012”.

Отвечая на вопрос журналистов относительно сроков кредитования и определения инвесторов, которые должны получить помощь государства, заместитель министра отметил, что в мае УЕФА окончательно определит города, которые будут принимать матчи чемпионата. И проекты строительства гостиниц именно этих городов, которые входят в Государственную целевую программу подготовки к Евро-2012, получат кредиты. Кроме того, до конца мая в министерстве смогут собрать всю необходимую информацию, обобщить ее и проверить.

Со своей стороны, председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ сообщил, что в целом к Евро-2012 предусмотрено переоснащение, реконструкция и строительство 306 объектов размещения. По его словам, сейчас уже заключены договоры с приблизительно 240 инвесторами, которые обязались вложить около 46 млрд. грн. в эти проекты.

Он также сообщил, что по состоянию на данное время в стадии строительства находится 31 объект размещения, в частности 13 в Киеве, по три в Одессе, Днепропетровске и Харькове, по четыре в Донецке и Львове, и два в Полтаве. "Это то, что сегодня строится реально и это показательно", - отметил А.ПАХЛЯ.