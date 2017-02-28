Регулятор финансового рынка Британии назвал риски "жесткого" Brexit

Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) опасается, что при реализации "жесткого" варианта Brexit без специального переходного периода на финансовом рынке могут возникнуть необратимые риски, которые приведут к нарушению функционирования финрынков Великобритании и ЕС.

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Об этом говорится в письме главы FCA Эндрю Бэйли, адресованном британскому парламенту, сообщает Прайм.

По его словам, необходимость срочного изменения нормативной базы может привести к возникновению регуляторных, правовых и рыночных рисков в финансовом секторе. Участники рынка могут потерять свои конкурентные преимущества, а регулятор не сможет своевременно и эффективно пресекать и сдерживать неправомерные действия неблагонадежных участников рынка. В результате, могут пострадать потребители - клиенты финансовых организаций, предупредил Бэйли.

Среди рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на рынок, глава FCA отметил ситуацию с европейскими паспортами финансовых организаций, которые позволяют им свободно оказывать свои услуги во всех 28 странах ЕС.

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Ранее он отмечал, что среди более 5 тысяч компаний, зарегистрированных в Британии, только у единиц есть паспорт на деятельность в ЕС или в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). При этом порядка 8 тысяч компаний, зарегистрированных в ЕС или в ЕЭЗ, имеют паспорта, позволяющие вести им бизнес в Великобритании.

В случае отсутствия переходного периода возникнет риск того, что европейские компании в один момент попросту не смогут вести свой бизнес в Соединенном Королевстве, предостерег Бэйли. Для обработки заявлений компаний и выдачи разрешений регулятору может потребоваться около 23 недель, заявил он.

Бэйли также сообщил, что FCA работает над тем, чтобы максимально предусмотреть все нормативно-правовые ситуации, которые могут возникнуть во время запуска Brexit. Также он заявил, что британскому регулятору может потребоваться помощь правительства, а также сотрудничество с финансовыми регуляторами стран ЕС.