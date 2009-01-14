АНОНС на 14 января 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочим визитом побывает в Республике Польша.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Кабинета Министров.

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Состоится Интернет-конференция советника премьер-министра Украины по энергетическим вопросам, народного депутата Александра Гудымы.

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Пресс-конференция на тему: «Выполнение Государственного бюджета под угрозой. Кто виноват и что делать?». Участники: экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко; ген.директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; директор Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин.

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Пресс-конференция на тему: “Как выжить маленькому человеку в насквозь коррумпированном государстве". Организатор: член Союза столичных общежитий - общежитие АП "Київміськбудматеріали". Участники: председатель совета общежития Любовь Чернега, зам.председателя совета общежития Галина Килимник, члены совета общежития Нина Валяева, Юлия Папенко, Наталия Дрозденко. Участники планируют затронуть ряд проблем работников кирпичных заводов АП "Київміськбудматеріали", проживающих в общежитиях.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Энергетическая безопасность Украины: шансы на полную независимость”. В работе примет участие член Киевского Международного энергетического клуба, народный депутат ВРУ ІІІ созыва Иван Дияк (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Способны ли объединиться украинцы во время газового кризиса?” Участники: правозащитник, народный депутат Украины І,ІІ и ІV созывов, Герой Украины Степан Хмара; правозащитник, координатор программы Харьковской правозащитной группы, член Украинской Хельсинской группы Василий Овсиенко; председатель киевской городской организации Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса Роман Круцик; член Центрального провода УНП Олесь Шевченко (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Доверие к институтам государственной власти в условиях кризиса. Отношение к газовому вопросу" (по результатам экспрес-опроса киевлян)». Презентацию проведет исследовательский центр "Имидж-Контроль" .Участники пресс-конференции: зам.директора центра "Имидж-Контроль" Константин Малеев, аналитик центра "Имидж-Контроль" Елена Иващенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.