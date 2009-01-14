Закарпатье не получит из госбюджета ни копейки на капрасходы

В госбюджете Украины не заложено ни копейки субвенций на капитальные расходы Закарпатской области.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного финансового управления Закарпатской ОГА Петр ЛАЗАРЬ.

По словам главного финансиста Закарпатья, в 2008 году для Закарпатской области в государственном бюджете была предусмотрена и профинансирована субвенция на энергосбережение в сумме 16 млн. грн., на социально-экономическое развитие – 32 млн. грн., а также на программы поддержки ЖКХ области и прочее. В этом году в госбюджете таких средств не предусмотрено вообще.

«По другим расходам, сформированным в госбюджете, область впервые за последние годы не имеет ассигнований на Солотвинский солерудник. В прошлые годы на это предприятие из госбюджета поступала поддержка в пределах 10-15 млн. грн., а в этом году – ни копейки. И это притом, что это стратегическое предприятие на грани краха. Без средств через несколько недель начнутся неотвратимые процессы затопления солерудника, а это значит, что погибнет и единственная в Украине уникальная аллергологическая больница», – отметил П.ЛАЗАРЬ

Начальник Главного финуправления Закарпатской ОГА утверждает, что похожая ситуация сложилась и с реализацией Комплексной программы противопаводковой защиты в бассейне реки Тисы, которая является приоритетной не только для Закарпатья. На финансирование этой программы в 2009 году в госбюджете Украины предусмотрено лишь 37 млн. грн., когда как программа предполагает выделение свыше 220 млн. грн.

«Эти 37 млн. грн. предусмотрены в спецфонде. Как он будет наполняться и когда получим финансирование на эту программу, пока неизвестно. Кроме того, на программу «Тиса» в госбюджете предусмотрено 50 млн. грн. по поступлением стабилизационного фонда. Никто в настоящее время не решиться ответить, когда будет наполнение этого фонда, как будет осуществляться финансирование», — сказал П.ЛАЗАРЬ.