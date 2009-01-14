В лагере «Солнечный» ”Укртатнафты” отдохнуло 125 детей

С 29 декабря 2008 г. по 12 января 2009 г. в детском лагере отдыха «Солнечный» АО «Укртатнафта» проходил зимний заезд. За это время в лагере «Солнечный» отдохнуло 125 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Все они - воспитанники школ-интернатов г. Кременчуга и г. Гадяча. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АО "Укртатнафта".

Администрация ДЛО «Солнечный» организовала для ребят праздничные мероприятия, развлекательные программы, дискотеки, занятия зимними видами спорта, и посещение бассейна, празднование новогодних и рождественских праздников с вручением подарков.

Справка УНИАН. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» расположен на реке Псёл возле села Омельник Полтавской области Кременчугского района. Лагерь относится к соцсфере АО "Укртатнафта".

На протяжение тридцати лет летом тут каждый год отдыхали и отдыхают больше тысячи детей возрастом от 6 до 16 лет. Лагерь работает летом 4 смены по 21 дню.

За летний сезон 2008 года в лагере «Солнечный» отдохнул 1731 ребенок из Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Львовской областей – рекордная цифра за последние 15 лет.