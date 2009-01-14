Украина просит ЕС дать оценку обвинениям России

Украина просит Евросоюз дать оценку односторонним и безосновательным обвинениям России в адрес Украины о срыве транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«До тех пор, пока будет распространяться предвзятая информация, до тех пор, пока будут показывать пальцем на Украину и искать в ней главного виновника, делать из Украины козла отпущения – это делу абсолютно не поможет. Мы призываем и европейскую, и российскую стороны быть максимально объективными и обеспечить объективность и непредвзятость в работе мониторинговой комиссии. Мы также ожидаем от европейской стороны реакции и оценки тем действиям, инсинуациям и клевете, которые были сделаны вчера вечером и продолжаются сегодня утром с российской стороны», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя перекладывать ответственность на одну или другую сторону, а следует конструктивно и прагматично решать проблему.

«Граждан не интересует, кто виноват, их интересует отопление, электричество и поставка газа. Усилия украинской стороны сейчас направлены не на оправдания, а на то, чтобы практически решить эти вопросы», - добавил он.

В то же время, К.ЕЛИСЕЕВ выразил уверенность в том, что российская сторона сознательно распространяет информацию, направленную на подрыв авторитета Украины как надежного транзитера газа в европейские страны. Кроме того, по его мнению, российская сторона сознательно выбрала для возобновления транзита газа участок, который технологически не способен осуществить транспортировку природного газа.

Заместитель министра иностранных дел считает, что тот ресурс, который используется на пропаганду и обвинения Украины, российская сторона должна направить на возобновление транзита.