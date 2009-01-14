Главное на 14 января (день)

Транзит российского газа через Украину невозможен технически, заявил сегодня глава НАК “Нафтогаз Украины” Олег Дубина на брифинге в Кабинете Министров.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украина проинформировала Еврогаз, а также руководство ЕС о том, что Россия возобновила поставки газа в очень малом объеме и по тому направлению, которое технически не позволило транспортировать газ в Европу.

Как сообщает "Газпром", «сегодня в два часа РАО направил в объединенное диспетчерское управление "Нафтогаза Украины" (ОДУ) очередную заявку на транзит 98,8 млн. кубометров газа в сутки с 10.00 через ГИС "Суджа". Из них 13,9 млн. кубометров предназначены потребителям Молдовы, 62,7 млн. кубометров через ГИС "Орловка" в балканском направлении и 22,2 млн. кубометров через ГИС "Ужгород" потребителям Словакии. В ответ начальник смены ОДУ Александр СИДОРЕНКО отказал в приеме российского газа через ГИС "Суджа", говорится в сообщении.

«Газпром» отмечает, что украинская сторона в очередной раз условием начала транзита газа в Европу называет подачу газа через ГИС "Писаревка" и "Валуйки", предназначенные прежде всего для внутреннего потребления Украины, а также восстановление запасов газа в транзитных магистральных газопроводах "Нафтогаза Украины" в объеме 140 млн. кубометров.

В свою очередь О.Дубина сказал: «Сегодня мы получили от «Газпрома» ту же самую заявку, которая была и вчера, – открыть газовый поток по «Суджи» и довести его до «Орловки». К сожалению, ответили то же самое – что мы сегодня этого сделать не можем, чтобы не оставить без газа наши регионы. Поэтому ситуация, которая была вчера (с транзитом – УНИАН), она остается и сегодня».

Транзит через “Суджу” на ”Орловку” оставит ряд регионов Украины без газа, заявил О.Дубина.

Если Украина перестроит работу ГТС и направит российский газ от "Суджи" на "Орловку", то в ряде областей Украины возникнут серьезные проблемы с газоснабжением.

Он подчеркнул, что к такому выводу пришли эксперты в экономической области, которых О.Дубина созвал вчера на специальное совещание. «Когда разрисовали всю карту, поняли какой компрессор, на каком направлении будет работать, пришли к одному выводу – в Одессе газа не будет сразу, пол Харькова будет отрезано, в Донецкой области будет проблема, в Луганской области будет проблема, и в части Днепропетровской области". "Скажите, пожалуйста, я могу на такое пойти? Нет, не могу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 января на брифинге в Киеве председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" О.ДУБИНА заявил, что НАК не смог выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей. «Специалисты «Газпрома» подготовили очередную проверку… мы подали свои предложения: дайте тот же объем, только через ГИС "Писаревка" и ГИС «Валуйки»», - сказал он.

Премьер заявила, что Украина готова транспортировать российский газ в ЕС, что если все технические условия на начало транзита российской стороной будут выполнены. “Мы заинтересованы в том, чтобы велись конструктивные переговоры с ЕС, чтобы велись конструктивные переговоры с Российской Федерацией и чтобы можно было завершить этот конфликт как можно быстрее», - сказала Ю.Тимошенко.

Украина просит ЕС содействовать в обеспечении технологическим газом поставок в Европу. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан сообщил, что сегодня утром направил письмо комиссару ЕС по вопросам энергетики Андрису Пибалгсу, в котором изложил ситуацию с экспортом газа, а также подчеркнул необходимость скорейшего подписания временного технического протокола по работе украинской ГТС. Также он попросил европейскую сторону содействовать Украине в решении вопроса обеспечения технологическим газом для транзита газа в Европу.

Кроме того, Ю.ПРОДАН считает, что на сегодняшний день Европе необходимо четко задать вопрос России, почему транзит газа в Европу до сих пор не возобновлен. «Я четко поставил вопрос (в письме – УНИАН), что пора уже Европейской Комиссии задать четкий вопрос, зачем российская сторона совершает такие действия», – сказал Ю.ПРОДАН.

Румыния считает Украину невиновной в газовом конфликте с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев.

«Сегодня утром состоялся телефонный разговор с послом Румынии, который не подтвердил информацию о том, что якобы Румыния обвинила Украину в срыве транзита газа. Более того, он опроверг эту информацию и сказал, что она не cоответствует действительности», - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, сейчас Украина официально обратилась к Румынии с просьбой предоставить опровержение соответствующей информации, распространенной по итогам телефонного разговора премьер-министра России Владимира ПУТИНА с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ.

Как сообщалось, 13 января пресс-служба правительства России проинформировала о телефонном разговоре В.ПУТИНА с Президентом Румынии, в ходе которого Т.БЭСЕСКУ, по информации пресс-службы, «отметил, что он разделяет позицию России об ответственности Украины за осуществление транзита потребителям в Европе».

Контракты на поставку газа в Украину не были подписаны 31 декабря из-за желания ряда украинских политиков сохранить компанию «РосУкрЭнерго» как посредника в двусторонних газовых отношениях.Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Переговоры, которые успешно двигались со 2 октября по обеспечению Украины природным газом по цене 235 долларов для украинских потребителей и транзит на границе 1,7-1,8 долларов, эти переговоры были сорваны тем, что, к сожалению, украинские политики пытались сохранить «РосУкрЭнерго» как теневого коррупционного посредника между Украиной и Россией», - утверждает глава правительства.

По ее словам, «все переговоры, которые проводились между двумя премьер-министрами, а потом между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом», разрушались теми политическими силами в Украине, которые получали и планируют получать коррупционную выгоду от работы «РосУкрЭнерго».

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что компания «РосУкрЭнерго» представлена в Украине такими людьми, как ФИРТАШ, всем общеизвестный, и два депутата Партии регионов – БОЙКО и ЛЕВОЧКИН. Это именно те люди, которые и обеспечили развал переговорного процесса между Украиной и Россией», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что «к сожалению, и со стороны институтов власти также есть фаны «РосУкрЭнерго», которые не дали закончить нормально переговорный процесс и разрушили его практически на заключительном этапе».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что до тех пор, пока коррупционные интересы будут влиять на отношения между Украиной и Россией, «в том числе, к сожалению, и с украинской стороны», будет очень сложно заключать нормальные контракты на поставку газа и заключать стратегические соглашения без участия «криминальных коррупционных посредников».

Ответственность за газовый конфликт лежит не только на России и Украине, но и на Европе, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на статью в «Вашингтон пост».

Как «ЕС до сих пор не смог создать единую энергетическую политику для своих членов и не достиг единой политики для всех членов ЕС в отношениях с Россией», – говорится в статье. «И действительно, «Газпром», который уже перестал делать вид, что он не является орудием российской заграничной политики, продолжает заключать соглашения о снабжении газа с разными отдельными странами», – отмечает «Вашингтон пост».

«Путин продолжает использовать тактику «разделяй и властвуй» в отношениях с Европой, заключая льготные соглашения с Италией, покупая политиков в Германии и перекрывая газ Украине», – добавляет издание.

«Но вместо того, чтобы образовать реально безопасную систему снабжения газа, большинство европейских стран ограничиваются временными соглашениями. Вместо того, чтобы использовать свою коллективную потугу, они ведут себя, как будто полностью зависимы от «Газпрома», тогда как в действительности все наоборот: россиянам так же нужные деньги от продажи газа, как европейцам – их газ», – говорится в статье.

«Европейцам следует раз и навсегда решить эту проблему. Время для этого уже наступило», – отмечает «Вашингтон пост».

ЕС будет добиваться прозрачных отношений Украины и России в энергетике, без теневых схем. Такое мнение высказал эксперт британской общественной организации Global Witness (которая в 2006 году начала выяснять, для чего создали “РосУкрЭнерго») Томас МЕЙН, сообщает радио «Свобода».

Он отметил, что если бы не действия России и «Газпрома», то компания «РосУкрЭнерго» не могла бы существовать. Эксперт напомнил, что в прошлом году, когда премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО добивалась устранения этого посредника, Россия этого не допустила, сославшись на контракт. “Мы знаем, насколько влиятельным является «Газпром». Если бы «Газпром» не хотел, чтобы компания-посредник работала, то он бы легко мог от нее избавиться. Выглядит так, что с обеих сторон есть люди, которые хотят, чтобы эта компания выжила», - сказал он.

Эксперт отметил, что, по данным исследования, проведенного Global Witness, в Украине есть определенная группа правительственных чиновников и политиков, которые поддерживают дружеские отношения с совладельцем «РосУкрЭнерго» Дмитрием ФИРТАШЕМ. “Например, (народный депутат - УНИАН) Юрий БОЙКО, который в правительстве ЯНУКОВИЧА был министром топлива и энергетики. Он сам говорил, что является близким другом господина ФИРТАША. (Народный депутат - УНИАН) Сергей ЛЕВОЧКИН, советник Виктора ЯНУКОВИЧА, также говорил о близких отношениях с господином ФИРТАШЕМ. Влияет ли это на то, что компания «РосУкрЭнерго» продолжает занимается газовым бизнесом, - это, конечно, предположение, но понятно, что в Украине существует определенная группа людей, приближенных к этим бизнесменам”, - отметил Т.МЕЙН.

Отвечая на вопрос, известно ли организации о том, что совладелец «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАШ финансирует политические проекты, как утверждают некоторые обозреватели, Т.МЕЙН отметил, что организация такой информации не имеет. “Но заметно, что Президент ЮЩЕНКО довольно молчалив, когда дело доходит до «РосУкрЭнерго». В 2006 году он говорил, что не знает, кто является акционерами компании, но теперь очевидно, что он это знает. Но он не выступал так решительно против «РосУкрЭнерго», как госпожа ТИМОШЕНКО. Мы призываем господина ЮЩЕНКО четко высказаться относительно «РосУкрЭнерго» и объяснить, эта ли компания, по его мнению, приносит пользу Украине”, - сказал эксперт.

На вопрос, как именно Европейский Союз может позаботиться о том, чтобы Украина и Россия строили прозрачные отношения в энергетике, Т.МЕЙН ответил: “Европейский Союз должен прибегнуть к регуляторным мерам, чтобы удостовериться, что компании, которые торгуют на его рынке и используют его финансовую систему, выполняли жесткие нормы относительно прозрачности своей деятельности”.

Запад должен верить не заявлениям "Газпрома" и "Нафтогаза" по российско-украинскому газовому спору, а отчетам международных наблюдателей, считает ведущий британский эксперт по газовой проблематике Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований, передает РИА Новости.

"Мы не должны слушать того, что нам говорят (вице-президент "Газпрома" Александр) Медведев или "Нафтогаз". Мы должны слушать наблюдателей", - заявил Стерн в интервью британской газете "Файнэншл таймс".

Прозвучавшие накануне противоречащие друг другу заявления "Газпрома" и "Нафтогаза" британский эксперт охарактеризовал как "напускание тумана".

Накануне "Газпром" попытался возобновить транзит газа в Европу через Украину, вынужденно прерванный 7 января из-за перекрытия украинской стороной транзитных газопроводов. Однако поданный российский газ в газотранспортную систему Украины не поступил и соответственно не дошел до европейский потребителей.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина заявил, что холдинг не смог выполнить предложение "Газпрома" о транзите российского газа, так как это привело бы к ограничению поставок в украинские регионы.

В течение дня "Нафтогаз Украины" выдвигал и другие версии причины неудавшегося возобновления транзита. По одной из них необходимый для транзита объем газа не обеспечивает сам "Газпром". Другая причина - "неприемлемые транзитные условия, навязанные "Газпромом", заявил представитель "Нафтогаза" Валентин Землянский. При этом он не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

Между тем, наблюдатели международной комиссии по мониторингу транзита российского газа через территорию Украины подтверждают, что Украина заблокировала транзит.

В мониторинговую комиссию входят по 25 человек от Украины, РФ и ЕС в следующем составе: Еврокомиссия и эксперты с ее стороны, министерство энергетики РФ, министерство топлива и энергетики Украины, ОАО "Газпром", национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", а также европейские компании-потребители газа из Франции, Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Италии, Венгрии, Болгарии, Греции, Молдавии, Норвегии.