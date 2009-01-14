В Польше проходит встреча Ющенко и Качинского
15:46, 14 января 2009Разное
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Говорят о газе и Евро-2012
В польском городе Висла началась встреча Президента Украины Виктора Ющенко с Президентом Польской Республики Лехом Качинским в узком кругу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, во время встречи главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Украины и Польши в политической, торгово-экономической, энергетической сферах и др.
Особое внимание будет уделено подготовке проведения финала Евро-2012.
Кроме того, президенты обсудят ситуацию с поставками в Европу российского природного газа.
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