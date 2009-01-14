Ограничение экономических прав ”свернет” демократизацию общества

Ограничение экономических прав граждан со стороны правительства может привести к сворачиванию демократизации украинского общества, считает лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, он отметил: "Потеря нашим государством экономической свободы – это результат деятельности правительства ТИМОШЕНКО в течение прошлого года"

Комментируя информацию о том, что в ежегодном рейтинге экономической свободы центра Heritage Foundation Украина опустилась с 133-го на 152-е место и впервые с 2002 года стала "экономически несвободной страной", И.КРИЛЬ сказал, что как руководитель правительства Юлия ТИМОШЕНКО лично несет ответственность за непрозрачность государственных расходов, вмешательство в работу частного бизнеса и отсутствие борьбы с коррупцией, которая больше всего влияет на уровень экономической свободы.

"И эти вещи нельзя списать на экономический кризис. Создание коррупционных схем, наподобие Тендерной палаты, или возмещение НДС и лоббирование интересов приближенных к себе предприятий началось с первых дней правления ТИМОШЕНКО. В прошлом году экономические свободы были не правом, а привилегией, доступной лишь приближенному к правительству бизнесу. А для остальных граждан ведение собственного дела превратилось в войну с контролирующими органами", – считает народный депутат.

«Показательным является то, что по уровню экономических свобод в прошлом году Украина заняла предпоследнее место в Европе, опередив только Беларусь. Пока что деятельность правительства привела к ограничению экономических свобод, но если так будет продолжаться и в дальнейшем, то мы станем и «политически несвободными». Как видим, цена абсолютной власти, которую хочет получить руководитель правительства, является слишком высокой для страны», - заявил И.КРИЛЬ.