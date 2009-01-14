Донецкая железная дорога бесплатно оздоровила 220 детей

Донецкая железная дорога во время новогодних каникул бесплатно оздоровила 220 детей железнодорожников в возрасте от 7 до 15 лет, которых приняли такие санатории-профилактории: «Щуровский» (Красный Лиман, Донецкая область) — 70 детей, «Сосновый» (поселок Макарово, Луганская область) — 150 детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Ребята находились на отдыхе с 30 декабря 2008 года по 10 января 2009 года. В первую очередь на оздоровление были направлены дети, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном учете, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Для всех 220 детей путевки выданы бесплатно. Расходы за хозяйственное содержание взяла на себя Донецкая железная дорога, а другие расходы (лечение, питание, культурное обслуживание детей, заработная плата педагогических работников и тому подобное) — за счет средств профсоюзного бюджета дорпрофсожа и Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности Донецкой и Луганской областей.

Для доставки детей в санатории-профилактории Донецкая железная дорога специально сформировала электропоезда.