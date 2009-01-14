Главное на 14 января (вечер)

Россия и Украина утратили доверие как стабильные поставщики газа

Выступая сегодня перед депутатами Европарламента в Страсбурге Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пибалгс заявил, что Россия и Украина утратили доверие как стабильные поставщики газа.

«Обе стороны потеряли свой статус надежных партнеров энергетических», - сказал он. А.Пибалгс отметил, что Европа должна рассматривать другие возможности для обеспечения энергетической безопасности, в том числе создание стратегических запасов газа. «Мы не можем зависеть от поставщиков, которые не выполняют свои обязательства и не думают о потребителях», - сказал А.Пибалгс.

Слова комиссара подтвердил вице-премьер председательствующей в Евросоюзе Чехии Александр Вондра.

Затянувшийся газовый конфликт между Россией и Украиной будет иметь "политические последствия"в отношениях с Евросоюзом, если ситуацию не удастся оперативно урегулировать, сказал он, сообщают РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс. "Время идет, и нам нужны результаты. Если результатов не будет, это неизбежно повлечет политические последствия в наших отношениях с обеими странами", - сказал Вондра, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Сегодня Сербская национальная газовая корпорация (SRBIJAGAS) заявила, что рассматривает возможность подать иск к Украине.

Об этом сообщил председатель SRBIJAGAS Душан Баятович, сообщает европейское Интернет-издание EU Business.

Ранее УНИАН сообщал о намерении греческой национальной газовой корпорации (DEPA) подать в суд на “Газпром” для возмещения своих потерь из-за прекращения поставок российского газа в Грецию.

Со своей стороны Президент Украины Виктор Ющенко на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом Качинским в Висле подчеркнул, что Украина может доказать в суде свою непричастность к прекращению поставок газа в Европу.

Комментируя намерение некоторых европейских стран обжаловать в суде прекращение транзита газа, он отметил, что Украина способна доказать свою непричастность к проблеме с поставками газа.

«Заявки Газпрома на прокачку 70 млн. и 23 млн. куб. газа – провокация чистой воды…»

Об этом заявил сегодня в Польше Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Напомним, что сегодня Президент украины Виктор Ющенко встречается в Висле со своим польским коллегой Лехом Качинским..

В первом случае, отметил Б.Соколовский, речь идет о требовании россиян прокачать газ по технически нереальному маршруту, при том, что есть два надежных маршрута, по которым можно доставить это топливо на румынскую границу.

Заявка, поданная на прокачку 23 млн. куб. газу, сказал он, предполагает приемлемый маршрут транспортировки, однако сама порция газа является столь мелкой, что ее нельзя назвать даже тестовой. Фактически, отметил Б.Соколовский, речь идет о сознательном предложении принять то количество газа и так его разместить, что это является «абсолютно технически неоправданным».

«Это провокация чистой воды. Главное, что наши соседи на западной от Украины границе это прекрасно понимают», - сказал Уполномоченный Президента, добавив, что речь идет, безусловно, о неконструктивной позиции российской стороны.

Президент Украины Виктор Ющенко сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом Качинским в польском городе Висла в очередной раз заявил, что Украина не принимает никаких претензий по поводу задолженности за газ. Страна полностью рассчиталась за потребленный газ, а также газ, закачанный в подземные хранилища, - отметил он.

Президент также заявил, что Украина не принимает никаких обвинений в незаконном отборе газа, который проходил транзитом в Европу.

В.Ющенко посоветовал тем, кто выдвигает подобные обвинения, обратиться в суд, если у них есть доказательства подобных фактов.

Стороны также до сих пор не согласовали приемлемых маршрутов прокачки. В частности, по мнению российской стороны, заявленные Украиной маршруты транспортировки газа в европу через ГИС "Валуйки" и "Писаревка" не являются экспортными. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в «Газпроме». Необходимость подачи газа в направлении Украины через газоизмерительную станцию "Суджа"обусловлена тем, что этот маршрут был определен основным для транзита газа в балканском направлении в документах 2008 года между "Нафтогазом"и "Газпромом", а также тем, что этот маршрут является кратчайшим и крупнейшим. Через "Суджу"проходят газопроводы максимальной производительности диаметром 1420 миллиметров. "В результате "Суджа"позволяет подавать на входе в ГТС Украины в 2,5 раза больше газа, чем через все остальные экспортные ГИС вместе взятые", - добавил представитель управления.

Напомним, что ранее глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина заявил, что компанию не устраивает предлагаемый вариант маршрута, так как транспортировка по нему может привести к отключению газоснабжения ряда регионов Украины.

По мнению России, "ГИС "Валуйки" не используется для подачи газа на экспорт и ориентирована на внутреннее потребление Украины. В настоящее время через ГИС "Валуйки" поставки газа на экспорт не могут осуществляться по причине сложившихся в системе газопроводов Украины потоков газа и технического состояния газопроводов, по которым теоретически данные поставки могли бы осуществляться", - сказал он.

В конце дня стало известно, что позицию «Газпрома» поддержали эксперты ЕС, которые считают, что поставки газа через «Суджу» хотя и сложны, но возможны

Как заявил сегодня комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пибалгс, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге, «поставки газа через этот пункт сложны, но не невозможны».

В Украине уже начинают подсчитывать убытки… Минпромполитики заявляет, что цена на газ в 450 долл. за тыс. куб. м является неприемлемой для промышленности

Об этом сказал министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий.По его словам, больше всего от этого конфликта пострадала и может еще больше осложнить свое положение украинская химическая промышленность.

«Ряд предприятий-производителей товарного аммиака и карбамида приостановили свою работу. Дело в том, что в настоящее время на мировых рынках значительно упала цена на данную продукцию, поэтому предприятиям не выгодно сейчас производить эти минеральные удобрения», - сказал министр.

По мнению В.Новицкого, ситуация может улучшиться к началу весенне-полевых работ, поскольку сегодня на складах еще остаются запасы химической продукции, и этим заводы могут компенсировать выполнение заказов.

Что же касается перевода предприятий на альтернативные виды топлива, в частности, мазут, министр отметил, что этим вопросом правительство и непосредственно Минпромполитики занимаются еще с 1 января т.г. По его словам, уже разработаны графики на тех предприятиях, где есть технологическая возможность это сделать, снята пошлина на ввоз мазута и упрощена процедура закупки мазута предприятиями.

При стоимости газа в 450 долл. тарифы на ЖКУ вырастут более чем в два раза

При стоимости газа в 450 долл. за 1 тыс. куб. м тарифы на коммунальные услуги для населения вырастут более чем в два раза.

Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Верховной Рады Александр Попов.

По его расчетам, месячная стоимость коммунальных услуг, которая для жителя 1-комнатной квартиры (35 кв.м) в ноябре 2008 г. составляла 202,2 грн., при увеличении стоимости газа до 450 долл. вырастет в 2,2 раза - до 454 грн., для жителей 2-комнатной квартиры (3 человека на площади 50 кв.м) – в 2,3 раза, с 382,8 до 885 грн., для жителей 3-комнатных квартир (4 человека на площади 65 кв.м) – в 2,3 раза, с 503,7 до 1160 грн.

Если цена на газ будет зафиксирована на уровне 418 долл., стоимость коммунальных услуг для 1-комнатных квартир увеличится в 2 раза – до 404,6 грн., 2-комнатных квартир – в 1,6 раз больше 839,6 грн., 3-комнатных квартир – в 2,1 раз больше – 1087 грн.

При установлении стоимости газа в 250 долл., плата за ЖКП для жителей одно-, двух- и трехкомнатных квартир увеличится в 1,3 раза - до 268,8 грн., 533,9 грн. и 699,9 грн., соответственно.

В случае, если цена на газ будет составлять 230 долл., тарифы на коммунальные услуги для проживающих в 1-комнатных квартирах вырастут в 1,2 раза - до 252 грн., 2-комнатных – в 1,2 раза - до 497 грн., а 3-комнатных – в 1,3 раза - до 663,7 грн.

При этом А.Попов пояснил, что две трети стоимости коммунальных услуг составляет плата за горячую воду и тепло, а их стоимость, в свою очередь, на 70% зависит от стоимости газа, который покупают предприятия теплокоммунэнерго.