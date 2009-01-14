АНОНС на 15 января 2009 года

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет совещание с губернаторами и мэрами областных центров по вопросам противодействия мировому финансовому кризису.

* * *

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* * *

Состоится заседание Коллегии Государственного комитета ядерного регулирования Украины. Вопросы: Об осуществлении внутреннего финансового контроля и устранении, обнаруженных недостатков во втором полугодии 2008 года; О взаимодействии с общественностью и состоянии рассмотрения обращений граждан во втором полугодии 2008 года; О состоянии исполнительной дисциплины во втором полугодии 2008 года; Об итогах деятельности по регулированию ядерной и радиационной безопасности за 2008 год и ее приоритетные направления в 2009 году.

* * *

Под председательствоми.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко состоятся слушания по оценке положения, которое занимают самые крупные операторы связи на рынках интерконнекта (взамосоединия). Цель мероприятия - детально проанализировать, есть ли основания для признания монополистами самых крупных операторов связи. К обсуждению приглашены, в частности, представители Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины и Государственной налоговой администрации, ОАО «Укртелеком», ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», ЗАО «Украинская мобильная связь», ЗАО «Украинские радиосистемы», ООО «Интернациональные телекоммуникации», ООО «Голден телеком» и др.

* * *

Пресс-конференция на тему: "Попытка рейдерского захвата ОАО "Квазар". Участники: председатель правления ОАО "Квазар" Сергей Монаков; председатель совета директоров корпорации "Пиллар групп" (Нидерланды), член наблюдательного совета ОАО "Квазар", владелец 12% пакета ОАО "Квазар" Сергей Берингов; председатель наблюдательного совета ОАО "Квазар", главный советник компании-владельца мажоритарного пакета ОАО "Квазар" – "КМ Секьюр" (Канада) Евгений Уткин.

* * *

Пресс-конференция на тему: “Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией”. Будут объявлены результаты всеукраинского телефонного исследования, проведенного Институтом Горшенина с 12 по 14 января 2008 года. Организатор - Институт Горшенина. Участники: Константин Бондаренко, директор Института Горшенина; Марина Ткаченко, эксперт в отрасли социального проектирования.

* * *

Состоится брифинг при участии заместителей председателя Госкомзема Антона Третяка и Владимира Кулинича - в Госкомземе будет работать прямая телефонная линия на тему «Приоритеты деятельности Госкомзема в 2009 году по обеспечению государственной политики в сфере земельных отношений». В ее работе примут участие заместители председателя Госкомзема Антон Третяк и Владимир Кулинич.

* * *

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинско-российское газовое противостояние: взгляд из Европы». В работе примет участие народный депутат, член комитета ВРУ по ТЭК Юрий Костенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция директора Украинского филиала Института стран СНГ Владимира Корнилова на тему: «Российско-украинский газовый конфликт: объективные и субъективные причины».

* * *

Конституционный Суд Украины обнародует принятое 13 января с.г. решение по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины об официальном толковании положений абзаца тринадцатого пункта 1 части первой ст. 20 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины“, части второй ст..52, части третьей ст..53, части второй ст..54 Бюджетного кодекса Украины в аспекте положений части первой ст..93, части второй ст..96, пункта 6 ст. 116 Конституции Украины (дело о праве законодательной инициативы по внесению изменений в закон о Государственном бюджете Украины). После обнародования Решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Виктора Шишкина.