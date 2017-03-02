Торгпред назвала прямые потери Украины из-за финансовой агрессии РФ

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская в интервью ZN.UA.

По ее словам, самые большие потери коснулись экспорта в Кыргызстан и Казахстан.

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"Наибольшие потери – это экспорт в Казахстан и Кыргызстан - более 40% экспорта потеряно. Но "зацепило" и остальные страны. Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около одного миллиарда долларов прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть только от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг в секторе перевозок и логистики. И все это - на фоне падения промышленного производства в самой Украине и падения ее экспорта в РФ", – отметила замминистра.

По ее словам, российская торговая агрессия преследует сразу несколько целей.

"Первая - ограничить поступление валютной выручки в Украину, сделав нас финансово более слабыми. Вторая – вытеснить украинский продукт с рынков этих стран, заменив их российской продукцией. В большинстве случаев это действительно взаимозаменяемые товары. Третья цель - дать понять транснациональным корпорациям, которые имеют производства как на территории Украины, так и в России, что им следует оставлять украинскую землю, и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им беспроблемный доступ на рынки", – заключила Микольская.