В Херсонской области в 2008 г. реализация бензина выросла

В Херсонской области в течение 2008 года через сеть АЗС было реализовано населению 100,7 тыс. тонн бензина и 59,9 тыс. тонн дизельного топлива, что превышает аналогичные показатели 2007 года на 1,1% и 3,2% соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, на 1 января 2009 года в Херсонской области реализацией светлых нефтепродуктов занимались 190 автозаправочных станций, которые являются собственностью 47 субъектов предпринимательской деятельности.

При этом в декабре 2008 г. средние цены на бензин по сравнению с декабрем 2007 г. снизились на 4,3%, на дизельное топливо – выросли на 4,7%. По сравнению с ноябрем 2008 г. бензин подешевел на 7,1%, дизтопливо – на 5,5%