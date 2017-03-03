Экспорт Украины в итальянский регион Венето превысил экспорт в некоторые страны Европы – посол

Об этом посол Украины в Итальянский Республике Евгений Перелыгин сообщил в социальной сети Facebook.

«Украинско-итальянское экономическое сотрудничество вышло на такой уровень, когда для презентации потенциала двустороннего сотрудничества нам охотно предоставляют лучшие залы. Вчера в великолепном дворце Ca' Vendramin в Венеции, где еще 500 лет назад было открыто первое в Европе казино, в присутствии региональных властей и предпринимателей Венето презентовал результаты и перспективы двустороннего сотрудничества», – заявил Перелыгин.

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«При этом огромный интерес местного бизнеса к экономическому сотрудничеству с Украиной основывается на том факте, что в прошлом году украинский экспорт в этот регион составил около 500 млн долл. США, а товарооборот Украина - Венето превышал товарооборот нашей страны с такими странами, как Болгария или Греция, Дания или Норвегия, Португалия или Сербия, Финляндия или Швеция», – подчеркнул посол.

Также он сказал, что товарооборот с этим итальянским регионом был выше, чем с Британией, Францией или Австрией.