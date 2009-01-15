Главное на 15 января (день)

Тимошенко отмечает рост экономических показателей Украины по итогам 2008 года, несмотря на экономический кризис. Об этом она заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

Премьер подчеркнула, что, несмотря на негативное влияние кризиса на финансовый сектор и экономику, по итогам года рост ВВП составил 2,1%, перевыполнение госбюджета – 2,8%.

Спад промпроизводства в Украине в декабре 2008 г. составил 26,6%, в январе-декабре 2008 г. – 3,1%. Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, в декабре 2008 года против ноября 2008 года зафиксирован рост 3,2%.

Спад объемов промпроизводства в декабре 2008 года против декабря 2007 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 20,1% (в январе-декабре 2008 года к январю-декабрю 2007 года – спад 2,4%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 42,4% (спад 6,1%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 0,2% (рост 1%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в декабре 2008 года против декабря 2007 года составило 28,3% (спад 3,2%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 17,4% (спад 3,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в декабре 2008 года против декабря 2007 года составил 32,2% (рост 9,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 17,9% (рост 7,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 6,2% (спад 15%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 38% (спад 6,2%).

В Госкомстате сообщили, что в декабре 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с декабрем 2007 года, снижение производства составило 42,7% (спад 10,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 37,1% (рост 8,6%).

Рост промышленного производства в январе-декабре 2007 года против января-декабря 2007 года составил 10,2%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году, когда снижение составило 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

Украина может продолжить газовые переговоры с Россией на принципах меморандума, подписанного в октябре 2008 года премьер-министрами двух стран. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

По ее словам, на начало года Украина закачала в подземные хранилища 17 млрд. кубометров газа, что дает возможность обеспечить население теплом и горячей водой до конца отопительного сезона.

“17 млрд. кубометров газа дают нам возможность абсолютно спокойно вести переговоры сегодня, абсолютно спокойно определять такой порядок контрактов между Украиной и Россией, который полностью обеспечивает выполнение меморандума, подписанного между правительствами Украины и России”, – сказала она.

При этом Ю.Тимошенко отметила, что ключевыми положениями этого документа являются прямые соглашения между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”, а также пропорциональный и постепенный переход к рыночным ценам на газ и его транзит в течение 3 лет.

2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума являлось полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.

Россия инициирует создания газотранспортного консорциума с участием РФ, Украины и ЕС . Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

«Мы запускаем идею воссоздания газотранспортного консорциума, но уже на более широкой трехсторонней основе – Россия, Украина и ЕС. У меня есть ощущения, что наши европейские партнеры этой идеей очень серьезно заинтересовались. Будем рассчитывать, что Украина тоже будет серьезно разговаривать на эту тему, а не отмахиваться», - сказал К.КОСАЧЕВ.

По его словам, Россия не пытается через украинскую ГТС обеспечить политический контроль над Украиной.

«Наши попытки договориться с украинской стороной хотя бы о совместной эксплуатации связаны с тем, что ГТС Украины в отличие от российской, белорусской, польской и многих других по прежнему находится в исключительной собственности государства. Мы все помним социалистические времена, когда все принадлежало государству, и тем самым приходило в негодность потому, что не было реального хозяина», - подчеркнул он.

Он отметил, что украинскую ГТС НАК «Нафтогаз» арендует у государства и поэтому не вкладывает в нее деньги, а государство не имеет финансовых возможностей.

«Это означает, по оценкам наших специалистов, что ГТС Украины постепенно приходит в упадок. Как ее построили в советское время, так она и эксплуатируется. Рано или поздно это будет приводить к техногенным катастрофам, что поставит транзит российского газа в Европу под большой вопрос не потому, что Украина и Россия не смогли договорится, а из-за ее технического состояния», - сказал он. К.КОСАЧЕВ подчеркнул, что именно поэтому РФ предлагает Украине совместную эксплуатацию.

Цена российского газа для Украины выше 201 доллара не отвечает ее национальным интересам, заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей Кислинский. Он напомнил, что в подписанном премьер-министром Юлией Тимошенко 31 декабря 2008 года «Заявлении Украины относительно поставок и транзита российского природного газа» четко указано, что цена газа для Украины на украинско-российской границе должна составлять 201 доллар за одну тысячу куб. м, а ставка транзита по территории Украины - не ниже 2 долларов США за одну тысячу куб. м на 100 км.

«Граждане Украины и украинский политикум должны четко осознавать, каким является национальный интерес в отношениях с нашими стратегическими партнерами - Россией и Европейским Союзом, - отметил А.Кислинский. - Украина не пытается победить в «газовой войне», поскольку, во-первых, она ее не начинала, во-вторых, мы ее не ведем. Украина имеет возможности и должна категорически отстаивать свой национальный интерес. Прежде всего, речь идет о цене газа и ставке транзита по территории Украины».

«Известно, что льготная ставка транзита в 1,7 доллара при среднеевропейских 4,7 доллара означает потери Украины, а следовательно - дополнительные выгоды «Газпрому» - на уровне 4 млрд. долларов ежегодно», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Правительство Украины планирует на базе локальных газопроводов в Украине создать областные газопоставляющие компании . Об этом сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

“На базе локальных газопроводов мы будем создавать государственные областные поставляющие компании, которые будут гарантировать доставку газа потребителям», - сказала премьер.

В этой связи она отметила: “Хватит сегодня одной частной компании крутить всей страной по поставке газа районам, городам и областям – это должно быть государственной функцией и государство должно в полном объеме нести за это ответственность”.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день газовые сети не принадлежат газопоставляющим компаниям. “Сети газовые никто никому не продавал. Облгазы, райгазы, горгазы, которые перешли к частным собственникам, не имеют в собственности сетей локальных газопроводов”, - сказала премьер-министр.

Украина возобновила "в минимальных объемах" поставки газа в Молдову по основному газопроводу спустя неделю после их прекращения, сообщило правительство Молдовы, передает «Рейтер».

В среду премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ вместе со своими коллегами из Болгарии и Словакии провели в Москве переговоры о возобновлении газоснабжения своих стран.

"В 17.00 (в среду – УНИАН) украинская сторона возобновила поставки газа в Одесскую область, что позволяет обеспечивать в минимальных объемах районы Штефан Водэ, Кэушень и Приднестровский регион", – сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

В результате газового кризиса три теплоэлектроцентрали в Кишиневе и Бельцах были переведены на мазут, а также была прекращена подача горячей воды в дома. Крупнейшая в регионе Молдавская ГРЭС в Приднестровье также перешла на уголь и мазут. В Приднестровье, включая ее центр Тирасполь, подача газа была прекращена полностью, температура в домах опустилась ниже 10 градусов.

Поставки газа в Молдову со стороны Украины из газопровода, идущего на Балканы, были прекращены 7 января. В результате без газа остался весь Приднестровский регион и юг Молдовы. На север и в центральную часть, включая Кишинев, газ поступал лишь бытовым потребителям по небольшому газопроводу со стороны Черновицкой области Украины.

НАК «Нафтогаз Украины» изучает вариант обеспечения Словакии газом , предложенный вчера Российской Федерацией. Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, вчера глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что "Газпром" может осуществить разменные операции по газу с Украиной, чтобы обеспечить поставки потребителям Словакии.

"Предложение, которое было сделано со стороны премьер-министра Словакии, вполне реализуемо. Речь идет об обменных операциях, когда "Газпром" поставит газ для внутреннего потребления Украины, 20 миллионов кубометров, а Украина поставит их из подземных хранилищ газа (ПХГ) на западные границы для потребителей Словакии", - сказал глава "Газпрома".

Саммит по газовому конфликту между Россией и Украиной состоится не в России, а в одной из стран Евросоюза. Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявил в Москве посол председательствующей в ЕС Чехии Мирослав КОСТЕЛКА.

По его словам, премьер Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК договорился с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ перенести саммит в Европу, не уточнив при этом ни место, ни дату встречи.

"Насколько я знаю, господин ТОПОЛАНЕК имел разговор с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Они договорились, что газовый саммит лучше провести на территории ЕС в составе представителей Еврокомиссии, России и Украины. Я думаю, что у нас будет успех", – сказал М.КОСТЕЛКА.

Ранее сообщалось, что президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести встречу 17 января в Москве.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возражал против проведения саммита на российской территории, указывая, что Россия является стороной конфликта.

53,8% украинцев осуждают действия своей власти в газовом конфликте. Таковы данные всеукраинского телефонного исследования «Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией», проведенного Институтом Горшенина 12-14 января 2009 года.

Согласно данным опроса, переданным УНИАН, только 26,4% респондентов считают, что украинская власть правильно ведет себя в газовом конфликте, еще 19,8% не смогли дать оценку действиям власти.

Подавляющее большинство украинцев (94,5%) слышали о газовом конфликте между Украиной и Россией. Из них 70,5% ответили, что получают информацию о газовом конфликте из украинских СМИ. Но, несмотря на это, отмечают эксперты Института Горшенина, большинство считает, что государство не способно позаботиться об информационной безопасности своих граждан.

При этом 35,9% опрошенных склонны считать Украину и Россию в равной степени виновными в обострении газового конфликта. В то же время, свыше четверти респондентов (29,1%) считает Украину виновной в обострении газового конфликта, тогда как 27,3% украинцев возлагает такую ответственность на Россию. 7,6% не дали ответа на этот вопрос.

Эксперты замечают, что отмеченные взгляды мотивированы региональной принадлежностью опрошенных: подавляющее большинство респондентов из восточной Украины обвиняют Украину в обострении газового конфликта, тогда как большинство опрошенных из западной Украины – Россию. Однако в целом во время газового конфликта большинство украинцев (63,1%) не изменили свое отношение к России.

52,3% опрошенных не соглашаются с тем, что Украина должна платить за газ столько же, сколько страны Европы. Наибольший же процент тех, кто не согласен с европейскими ценами на газ для Украины, проживает в центральных областях Украины, тогда как наименьший процент - на промышленном востоке.

Только 8,2% респондентов считают главной целью России в газовом конфликте - обеспечения беспрепятственного транзита газа, тогда как 28,6% украинцев считают, что Россия в конфликте отстаивает собственные экономические интересы, а 23,2% - что главной целью газового конфликта является стремление России уничтожить экономику Украины.

Украинцы готовятся перейти на использование электроприборов и установить автономное отопление , свидетельствуют результаты исследования Института Горшенина.

Лишь 17,3% украинцев твердо убеждены, что не останутся без газа и отопления из-за «газового конфликта» Украины и России, тогда как относительное большинство опрошенных (28,4%) в случае прекращения поставок газа намереваются перейти на электроприборы, а 14,3% украинцев - установить автономное отопление. И только 14,6% респондентов примут участие в акциях протеста. Таким образом, отмечают эксперты института, украинцы считают, что главной альтернативой газа является электричество и автономное отопление.

ВР обратилась к Президенту по поводу представления об увольнении председателя НБУ Владимира Стельмаха. Верховная Рада приняла постановление о внесении изменений в постановление «Об образовании временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса».

Также постановлением предусмотрено продлить на 6 месяцев работу ВСК ВР по вопросам проверки деятельности НБУ в период финансового кризиса.

Как пояснил председатель ВСК, народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), продление срока работы комиссии необходимо для того, чтобы был действенный контроль над деятельностью НБУ.

По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, «мы должны сделать предупреждение Президенту Украины», что он несет ответственность за стабильность национальной валюты.

Как сказал депутат, если Президент не отреагирует на необходимость увольнения руководства НБУ, тогда парламент должен потребовать «отчета Президента перед парламентом» относительно денежно-кредитной политики.

Председатель НБУ В.Стельмах ушел в отпуск с сегодняшнего числа. Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

Он не уточнил сколько времени В.СТЕЛЬМАХ будет находиться в отпуске, однако объяснил, что отпуск связан с 70-летним юбилеем председателя Нацбанка, который тот будет отмечать 18 января.

С.КРУГЛИК также сообщил, что исполняет обязанности главы правления НБУ его первый заместитель Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,5300/8,7600, цены на российскую валюту упали – 0,2620/0,2700, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2200/11,5530.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,3170/1,3172 (среду - 1,3314/1,3316).

Курс купли-продажи доллара в банках Киева в среднем составляет 8,48/8,89 грн., евро – 11,17/11,94 грн., евро – 11,17/11,94 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США, относительно евро понизился до 1014.3210 грн.

Киевский метрополитен не готов к снижению стоимости одной поездки на 30 копеек - до 1,7 грн. уже с 23 января, пишет газета “Коммерсант-Украина” со ссылкой на руководителя предприятия Петра МИРОШНИКОВА.

Накануне на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и святи он заявил, что это может привести к возникновению больших очередей при покупке жетонов, поскольку необходимость отсчитывать сдачу увеличит время обслуживания пассажира на 50%.

По его словам, существующие автоматы по продаже жетонов к этому не приспособлены, их нужно переустанавливать, а мелких монет в кассах не хватает. "Мы обратились в банки с просьбой о покупке десятикопеечных монет, но нам предложили покупать их с комиссией в 15%. Это неприемлемое требование. Поэтому, естественно, очереди будут", - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Кроме того, отметил руководитель метрополитена, из-за снижения тарифа предприятие в этом году недополучит 70 млн. грн. Он напомнил, что в 2009 г. планируется доход в размере 973 млн. грн., а расходы должны составить 1 млрд. 175 млн.

По словам П.МИРОШНИКОВА, планы Киевской горгосадминистрации по снижению тарифа на проезд в метро с 2 грн. до 1,7 грн. ухудшат финансовое положение предприятия. "Новая тарифная политика позволит метрополитену покрыть только расходы на зарплату и социальные отчисления", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря на расширенном заседании коллегии Антимонопольного комитета председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что КГГА намерена снизить цены на проезд в столичном метро на 30 коп. (до 1,7 грн), а в наземном транспорте – на 50 коп. (до 1,5 грн.). Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что соответствующее решение будет принято на ближайшей сессии Киевсовета 22 января и вступит в силу на следующий день.

Медучреждения Киева переходят на платные услуги. На сайте Киевской горгосадминистрации размещен проект распоряжения об установлении тарифов на платные услуги. Согласно документу, тарифы на медицинские услуги пока планируют установить в шести медучреждениях столицы.

Платить нужно будет за анализы, обследования и консультации врачей. Количество платных услуг в разных медучреждениях варьируется. По адресу (http://kmv.gov.ua/rpolicyprj.asp?Id=323< /A> ) читайте проект распоряжения, обоснование его принятия, а также тарифы по киевским клиникам.

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