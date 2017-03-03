"Каравану" удалось отбиться от поддельного судебного решения по иску "ВТБ"

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу компании, к частному нотариусу С. Мазуренко обратилась некая женщина, которая намеревалась зарегистрировать отмену арестов недвижимого имущества ТРЦ. Она предъявила определение Васильковского горрайонного суда Киевской области, из текста которого усматривается, что эти действия обусловлена намерением банка ВТБ (РФ) в дальнейшем зарегистрировать за собой право собственности на ТРЦ. Однако это "решение" в реестре отсутствовало, а факт его существования в суде опровергли.

Закономерно нотариус заподозрил, что решение поддельное и является инструментом попытки обманным путем завладеть имуществом "Лекс Холдинга", и поэтому обратился с заявлением в прокуратуру. По информации "Лекс Холдинг", женщина, подавшая нотариусу поддельные документы, в ходе допроса сообщила, что к ней обратился некий неизвестный ей ранее человек, который попросил ее за денежное вознаграждение предоставить документы нотариусу.

В настоящее время по данному фату открыто уголовное производство № 42017041690000031, которое юристы "Лекс Холдинг" комментируют следующим образом: "С учетом того, что последствием мошеннических действий должна была стать регистрация ТРЦ "Караван" за банком ВТБ, последний является единственным выгодоприобретателем в данной преступной схеме. Для нас абсолютно очевидно, что инициатором всего этого выступил именно банк. Более того, после открытия уголовного производства по факту мошенничества, именно ВТБ, пытаясь отвести подозрения, попробовал повторно зарегистрировать те же аресты, которые не получилось снять по поддельному решению. Тем самым только укрепив подозрения в преднамеренности своих действий. На данный момент времени прокуратурой проводятся все необходимые следственные действия, которые, как мы надеемся, позволят установить истину и восстановить справедливость".

Напомним, ранее "Лекс Холдинг" сообщил о предотвращении очередной попытки рейдерского захвата компании по иску ВТБ.

В то же время, по информации СМИ, первопричиной ситуации является отказ банка "ВТБ" от согласованного им с "Лекс Холдинг" формата пролонгации (реструктуризации) задолженности. Использовав в качестве предлога действия ОГИС по взысканию штрафа, предъявленного компании ГАСК, банк инициировал судебное производство, в ходе которого по отношению к "Лекс Холдинг" как истцу предпринимаются многочисленные попытки незаконного ограничения прав.