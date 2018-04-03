Баланс недели: трагедия на львовской шахте, "блокадные" потери и чистка ГФС

На уходящей неделе главы ключевых металлургических предприятий страны, обеспечивающих 12% ВВП и треть всей валютной выручки, собрались на специальное совещание под председательством главы правительства Владимира Гройсмана. Они приехали сообщить, что угольная блокада уже в ближайшее время может спровоцировать остановку производства, потерю рабочих мест и постепенный упадок в смежных с металлургией отраслях - особенно в портовой индустрии и на железной дороге.

Производственники подсчитали, что в денежном выражении прямые потери от блокады превысят 3,5 млрд долл. В социальном плане без работы останутся минимум 100 тысяч человек. Бюджетные потери только из-за остановки ММК им.Ильича - одного их крупнейших металлургических предприятий страны - составят не менее 1,5 млрд грн, которые недополучат врачи, учителя и пенсионеры, проживающие в прифронтовом Мариуполе - форпосте российской военной агрессии.

Металлурги подчеркивали: для поддержания производства на минимально возможном уровне придется закупать уголь на внешних рынках. И это плохо сразу по нескольким причинам. Во-первых, за импортный уголь придется платить в долларах. Во-вторых, возможности закупок ограничены - подходящее топливо есть только в далеких ЮАР, США и соседней России. Но необходимый объем закупок может обеспечить, фактически, только северный сосед.

«То есть, угольная блокада вынуждает покупать уголь в России, - комментировал ситуацию премьер-министр Владимир Гройсман. - И тут я хочу сказать: есть патриотизм, а есть псевдопатриотизм, который пытаются сейчас навязать всем и вся. Мы весь прошлый год занимались тем, чтобы восстановить экономический рост и благосостояние украинцев, а теперь кто-то пытается перечеркнуть все, что было сделано».

Не менее жесткими в своих оценках были первый вице-премьер Степан Кубив, назвавший блокаду «третьим фронтом против Украины», а глава МВД Арсен Аваков утверждал, что блокада поставок угля - это не борьба с контрабандой, а «пиар на крови». «Я просил бы руководителей АТЦ (антитеррористического центра - УНИАН), который руководит всеми силовыми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим», - сказал Аваков, прозрачно намекнув на готовность реализовать так называемый «силовой» сценарий урегулирования ситуации с поставками угля.

В результате, Кабмин на заседании в среду, 1 марта, принял своего рода Соломоново решение - призвал «блокадников» объяснить свою позицию и встретиться с металлургами, а также определил перечень товаров, разрешенных к перемещению через линию разграничения, и порядок их перемещения. Принятое решение запрещает транспортировку любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств как гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Окажется ли этот шаг эффективным, станет понятно уже в ближайшие дни. Но пока перечень потерь лишь растет. 2 марта на шахте №10 «Степная» объединения ГП «Львовуголь» произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков. Кабмин создал специальную госкомиссию для расследования причин трагедии. И хотя специалистам еще только предстоит восстановить ход событий и объяснить, что произошло, ряд экспертов уже высказали предположение, что причиной трагедии стал обусловленный «блокадой» рост добычи угля в условиях изношенности оборудования и нехватки средств защиты.

Финансы запели романсы

Весьма непростой оказалась на уходящей неделе ситуация в финансовой системе страны. В четверг, 2 марта, следователи Национального антикоррупционного бюро в рамках проведения расследования газовых схем беглого депутата Онищенко провели проверки в Государственной фискальной службе. Главе ГФС - Роману Насирову - были предъявлены подозрения в поддержке Онищенко, в участии в газовых схемах, в нанесении государству ущерба в размере 2 млрд грн, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным правоохранительных органов, все это предполагает арест чиновника и, в случае доказательства вины, лишение свободы сроком на 3-6 лет.

Адвокаты главы ГФС утверждают, что подозрения предъявлены незаконно: Насиров был экстренно госпитализирован и находится в реанимации, а поэтому ему нельзя ничего предъявить. Но у следователей НАБУ иная точка зрения. Глава Бюро Артем Сытник уверен: «Все действия детективов и прокуроров законные. Прокуратура намерена требовать взятия (Насирова - УНИАН) под стражу и отстранения его от должности».

Свое слово сказал и Кабмин. На внеочередном заседании в пятницу, 3 марта, решением правительства Насиров был отстранен от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а и.о. главы Службы назначен Мирослав Продан. Комментируя необходимость такого шага, министр финансов Александр Данилюк подчеркнул: «Все делается в интересах и ГФС, и лично Романа Насирова».

Не менее драматично развивалась ситуация вокруг другого знакового финансового чиновника - главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Темой уходящей недели стала ее вероятная отставка. К четвергу - времени проведения традиционного брифинга по вопросам монетарной политики - от Гонтаревой ждали не столько банковских новостей, сколько заявления об уходе. И хотя по официальным каналам НБУ всячески опровергал такую информацию, эксперты даже нашли «замену» Гонтаревой в лице экс-премьера Яценюка, который возглавлял Нацбанк в 2003-2004 годах. Но слухи оказались ложными. Яценюк в интервью телеканалам подчеркивал: «Я не собираюсь становиться главой Национального банка Украины. Я считаю, что главой НБУ должна быть полностью аполитичная фигура».

Туман развеяла сама Гонтарева - пообещала сообщить об отставке за месяц до ухода. А заодно заверила, что Украина и МВФ в скором времени подпишут меморандум о сотрудничестве, текст которого уже третий месяц пребывает в состоянии «окончательной стадии согласования», и это станет сигналом к дальнейшей либерализации валютных ограничений. При этом Гонтарева не исключила, что текущий меморандум с МВФ может стать последним меморандумом с ее подписью как главы НБУ. Еще Гонтарева сообщила о сохранении учетной ставки на уровне 14%, размерах золотовалютных резервов на уровне 15,5 млрд долл. и прогнозе инфляции по итогам 2017 года на уровне 8%.

Общим фронтом против «Газпрома»

Добавилось негатива и на газовом фронте. На уходящей неделе российский «Газпром» продолжил практику прямого нарушения контракта на поставку газа европейским потребителям и резко снизил давление топлива. Такие действия россиян регулярно добавляют проблем украинским газовикам и ставят под угрозу стабильный транзит газа в страны Европейского Союза. В нефтегазовом холдинге «Нафтогаз Украины» подчеркнули: несмотря на искусственно созданные российской стороной препятствия, Украина продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу. «Все заявки импортеров российского газа выполняются вовремя», - сообщили в госкомпании.

В «Нафтогазе» также сообщили, что планируют присоединиться к иску польской компании PGNiG, которая обратилась в суд Евросоюза с требованием отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста к газопроводу OPAL. Ранее Украина уже выступила с жалобой на такое решение, и она была принята к сведению властями ЕС.

Также на уходящей неделе стало известно, что в марте «Нафтогаз» нарастит закупки газа. Плановый объем закачки - 1,1 млрд куб. м газа на общую сумму более 220 млн евро. Оплата топлива пройдет в рамках кредитного договора с банками Citi и Deutsche Bank. В госхолдинге обратили внимание на то, что газ пойдет только по европейским маршрутам - из Польши, Словаки и Венгрии.

Аграрные ожидания и профицит бюджета

Положительные новости на уходящей неделе пришли из Минагропрода, Госканзачейства, Минэкономразвития и Госстата. В частности, украинские аграрии уже начали весенне-полевые работы - сев яровых и «подкормку» озимых, 81% которых, несмотря на непростые погодные условия в зимний период, находятся в удовлетворительном состоянии. По мнению специалистов, это хорошая заявка на будущий урожай. В целом, посевные площади в текущем году составят 26,8 млн га - на уровне 2016 года. Более половины земель будет засеяно зерновыми.

Хорошего урожая ждут и в сегменте производства сахара. На уходящей неделе в Мингропроде подвели итоги экспорта сладкого продукта в период с августа 2016 года по январь 2017-го. Оказалось, что на внешние рынки украинские производители поставили 344 тыс. тонн, что в 33 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По данным аграрного ведомства, в 2017 году Украина может увеличить экспорт сахара почти втрое - до 1 млн тонн.

Неплохие перспективы открылись и для украинских садоводов. Государственная корпорация Китая China Haisum Engineering, специализирующаяся на разработке и внедрении инфраструктурных проектов, заявила о намерении в течение ближайших двух лет инвестировать 515 млн долл. в развитие украинской отрасли садоводства. Меморандум о сотрудничестве между китайской компанией и ассоциацией «Укрсадпром» был подписан на уходящей неделе.

Позитив на уходящей неделе добавила Государственная казначейская служба. По ее данным, госбюджет в январе 2017 года сведен с профицитом 15,8 млрд грн, что в 6 раз превышает профицит января прошлого года. В Госказначействе также сообщили, что доходы бюджета в январе превысили 59,4 млрд грн - на 38,7% выше планового показателя и вдвое больше показателя за январь 2016 года.

Выше планового оказался и показатель прямых иностранных инвестиций за 2016 год. По данным Госстата, в минувшем году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 4,4 млрд долл., что на 17,1% больше показателя 2015 года. Правда, в ведомстве отметили, что более половины средств - 2,85 млрд долл. - были направлены в финансовую и страховую сферу. А ключевыми государствами - инвесторами стали Россия (1,667 млрд долл.), Кипр (427,7 млн долл.), Великобритания (403,9 млн долл.), Нидерланды (255 млн долл.) и Австрия (249,9 млн долл.).

И наконец, Минэкономразвития подсчитало, насколько выросла экономика страны в январе. Рост составил 5,1% и, по мнению аналитиков министерства, был обусловлен не столько низкой базой сравнения прошлого года, сколько ростом цен на мировых товарных рынках на фоне увеличения инвестиционного спроса. Вместе с тем, по итогам I квартала 2017 года экономисты ожидают более умеренной динамики роста по сравнению с январем. И ключевым фактором, тормозящим развитие, станут последствия угольной блокады.

«Но, по нашим оценкам, рост будет сохранен», - говорится в аналитических оценках Минэкономразвития.

Такими были основные экономические события уходящей недели. Главными новостями следующих семи дней станут сигналы о заседании Совета директоров МВФ по Украине, шаги по урегулированию блокады на Донбассе, статистика по инфляции и дальнейшая динамика доходов украинцев и госбюджета на фоне повышения зарплат.

Олеся Сафронова (УНИАН)