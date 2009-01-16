АНОНС на 16 января 2009 г.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский примут участие в открытии круглого стола на тему: «Состояние и перспективы развития двустороннего торгового сотрудничества» между Польшей и Украиной». Г. Немыря и Р. Сикорский проведут совместный брифинг для прессы.

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Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским.

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Открытое заседание Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, на котором будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в постановление КМУ от 16.03.2000 г. №507 «О разъяснении Указа Президента Украины от 3 июля в 1998 г. N 727» (постановление КМУ от 20.12.2008 г. №1118 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 марта в 2000 г. N 507»). Также среди других вопросов повестки дня - обсуждение проекта Закона «О местных налогах и сборах».

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Пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины А.Кучеренко на тему: «2009 год - уникальный шанс для реформы в ЖКХ».

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Пресс-конференция на тему: «Трудовая миграция и безработица в Украине. Тенденции и прогнозы». Участники: председатель Наблюдательного совета Всеукраинского агентства по вопросам трудовой миграции Анатолий Хижняк; руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр Левцун.

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Состоится брифинг на тему: «Прогноз рисков финансовой системы Украины в 2009 году». Вопросы: нестабильность курса гривни; курс доллара на мировом рынке FOREX. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто и зачем уничтожает «Артек»?». Всемирноизвестный международный детский центр на грани превращения в элитный котеджный городок, ресторанно-развлекательный комплекс. Участники: ген.директор Международного детского центра «Артек» Борис Новожилов, председатель профсоюзного комитета МДЦ «Артек» Евгений Баженов, главный врач - руководитель медицинской службы МДЦ «Артек» Михаил Безуглый. Участники обнародуют Обращение к лидерам государства о ситуации, сложившейся вокруг «Артека», подписанное известными общественными (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефоны: 493-0019, 8-067-650-68-63, e-mail: mria_artek@i.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится брифинг Киевского городского председателя Леонида Черновецкого.

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА): «О состоянии передачи ведомственного жилищного фонда, внешних инженерных сетей и объектов социального назначения в коммунальную собственность территориальной общины г. Киева»; «О ходе выполнения городской комплексной программы «Столичная культура и искусство на 2006-2010 гг.».

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