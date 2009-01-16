Запорожский облсовет утвердил бюджет на 2009 год

Депутаты Запорожского облсовета утвердили бюджет области на 2009 год с доходной частью сводного бюджета области (без трансфертов) в 2 млрд. 998,2 млн. грн., что на 8,8% превышает аналогичный показатель бюджета на 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Согласно сообщению, при этом объем доходов общего фонда рассчитан в сумме 2 млрд. 403 млн. грн., что на 1%, или 23,7 млн. грн., меньше аналогичного показателя на 2008 г., а объем доходов спецфонда – 473,9 млн. грн., что на 43,8%, или 144,4 млн. грн., превышает показатель 2008 года.

Общая сумма трансфертов, предоставленных областному бюджету из госбюджета Украины на 2009 год, составляет 1 млрд. 234,3 млн. грн., что на 5,9%, или 69 млн. грн., больше, чем в прошлом году.

Обьем прогнозных расходов областного бюджета на 2009 год составляет 1 млрд. 884,5 млн. грн. (с учетом трансфертов из госбюджета), из них по общего фонду – 1 млрд. 640 млн. грн., по специальному – 244,5 млн. грн. Общий объем расходов меньше уровня 2008 года на 0,1%. При этом расходы общего фонда без учета трансфертов из госбюджета сокращены на 3,7%, или 31,8 млн. грн.