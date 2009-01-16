Финансирование силовиков критическое

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что в первом месяце текущего года объемы финансирования из государственного бюджета силовых структур являются критическими.

О такой позиции председателя парламентского комитета сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

В связи с этим сегодня состоится внеочередное заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором народные депутаты рассмотрят деятельность руководства государства в условиях политического, экономического и финансового кризиса.

“Например, в январе по линии Министерства обороны выделено всего 50% средств на денежное обеспечение военных и зарплату гражданских. Только 46% - на питание, 100% на коммунальные услуги, но ни одной копейки на боевую подготовку, закупку вооружений, что приведет к сокращению рабочих мест на предприятиях оборонной отрасли”, - констатировал народный депутат.

“Ситуация очень критическая. Мы обязательно должны рассмотреть этот вопрос на комитете”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в январе Министерство обороны Украины будет вынуждено выплатить личному составу Вооруженных сил всего 50% от начисленного размера денежного обеспечения, заявил в.и.о. министра обороны Владимир ИВАЩЕНКО.

Также военным приостановлены выплаты некоторых других видов социально-материального обеспечения. В частности, материальной помощи на оздоровление, которую военнослужащие получают, когда идут в отпуск.