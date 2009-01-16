Соцгарантии «чернобыльцам» обеспечены

Расходы, предусмотренные в государственном бюджете на 2009 год для исполнения программ социальной защиты граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, составляют 2,091 млрд. грн., что обеспечит социальные гарантии «чернобыльцам» в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

В частности, в 2009 году планируется увеличить расходы на бесплатное питание детей, которые обучаются на радиационно загрязненных территориях, на 29 млн. грн., что увеличит стоимость питания каждого ребенка в среднем на 28%.