Соцгарантии «чернобыльцам» обеспечены
12:52, 16 января 2009Разное
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В госбюджете-2009 в полном объеме
Расходы, предусмотренные в государственном бюджете на 2009 год для исполнения программ социальной защиты граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, составляют 2,091 млрд. грн., что обеспечит социальные гарантии «чернобыльцам» в полном объеме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.
В частности, в 2009 году планируется увеличить расходы на бесплатное питание детей, которые обучаются на радиационно загрязненных территориях, на 29 млн. грн., что увеличит стоимость питания каждого ребенка в среднем на 28%.
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