РФ хочет доказать провал отношений Украины с ЕС и НАТО

Президент Литвы Валдас АДАМКУС считает, что Российская Федерация использует газовый конфликт с Украиной для того, чтобы продемонстрировать, что украинцы не могут самостоятельно решать вопросы о своем присоединении к Европейскому Союзу и НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 15 января.

«Россия хочет послать сигнал украинцам, что они не могут самостоятельно определять свое политическое будущее, в том числе вопросы вступления в Европейский Союз или НАТО… и показать, что она может вмешиваться в их внутренние дела», - сказал В.АДАМКУС.

По словам Президента Литвы, россияне используют газ в политических целях, чтобы продемонстрировать, что РФ - «сверхдержава». В.АДАМКУС призвал Европейский Союз поддержать украинцев, которые стремятся вступить в ЕС.

«Вопрос, вольна ли Украина принимать самостоятельно собственные политические решения... если украинцы хотят быть в Евросоюзе, то ЕС должен облегчить им это и сделать это четко и выразительно», - сказал Президент Литвы.