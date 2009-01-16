Мазута на ТЭЦ «Киевэнерго» хватит

АК «Киевэнерго» заявляет, что запасов мазута, находящихся на складах киевских теплоэлектроцентралях, хватит только до 3-5 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил журналистам председатель правления «Киевэнерго» Эдуард Соколовский.

По его словам, в настоящее время на складах ТЭЦ-5 имеется в наличии 36,8 тыс. тонн мазута, на складах ТЭЦ-6 – 46,1 тыс. тонн. При этом с 7 января с момента перехода на сжигание мазута вместо природного газа компания израсходовала 18,1 тыс. тонн, из которых 13,3 тыс. тонн было использовано при производстве электроэнергии, остальные направлены на обеспечение теплоснажения.

«По оценке специалистов и исходя из оценки температурного режима (запасы исчерпаются - УНИАН) к 3-5 февраля», - отметил Э. Соколовский.

По словам председателя правления, на фоне резкого скачка цен на топочный мазут производство электроэнергии с использованием данного вида топлива стало для компании убыточным.

«Впервые со времени существования компании топливная рентабельность генерации электроэнергии отрицательная. Однако мы не можем прекратить выработку, поскольку в таком случае Киев останется без электроснабжения - в случае полного прекращения внутреннего производства в киевский энергоузел будет невозможна подача электроэнергии с внешних сетей», - пояснил Э. Соколовский.

Э. Соколовский также добавил, что для обеспечения работы киевских ТЭЦ в существующем технологическом режиме компании ежемесячно требуется около 100 тыс. тонн мазута, что при учете цен сложившихся на рынке приведет к расходам компании на закупку данного вида топлива на уровне более 200 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.