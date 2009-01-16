Главное на 16 января (день)

В Киев на встречу с Президентом Украины Виктором Ющенко по вопросам энергетической безопасности прибыли президент Словакии Иван Гашпарович, премьер-министр Молдавии Зинаида Гречаная и глава МИД Польши Радослав Сикорский .

"Пятый" киевский телеканал сообщил, что в субботу Президент В.Ющенко вместе с премьер-министром Юлией Тимошенко направятся в Москву для участия в международной конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе. Официального подтверждения этой информации в секретариате главы государства или в правительстве на данный момент получить не удалось.

Президент РФ Дмитрий Медведев предложил провести 17 января газовый саммит в Москве. Юлия Тимошенко заявила о своем участии во встрече, а Виктор Ющенко одобрил саму идею встречи, но настаивал, чтобы она проходила на нейтральной территории, а не в Москве.

Президент Туркмении созывает международную конференцию по вопросам надежности транзита энергоносителей в апреле . Соответствующее постановление Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА опубликовано сегодня в печати. Конференцию планируется провести 23-24 апреля 2009 г.

"Вопросы транзита энергоносителей ни в коей мере не должны зависеть от спонтанно возникающих в мире политических, экономических или иных проблем", - отметил президент Туркмении на заседании правительства 15 января. "Наша цель состоит в создании международной системы сотрудничества, преследующей взаимные интересы и основанной на экономической целесообразности и здоровой конкуренции", - подчеркнул Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Апрельская конференция предполагает "подготовку на основе резолюции ООН соответствующих международных нормативных документов", отмечается в постановлении туркменского президента. Резолюция ООН "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества" была принята на 63 сессии Генеральной Ассамблеи 19 декабря 2008 г.

По официальным данным Ашхабада, углеводородный потенциал республики составляет 45,4 млрд тонн условного топлива. Разведанные запасы природного газа составляют 22,4 трлн куб. м, нефти - 20,38 млрд тонн. Программой развития нефтегазовой промышленности Туркмении на период до 2030 г. планируется довести добычу природного газа к 2015 г. до 160 млрд куб. м, из которых 125 млрд куб. м экспортировать. В рамках программы диверсификации энергетических маршрутов Туркмения осуществляет с 2007 г. строительство газопровода в Китай, а в 2009 г планируется начать реализацию прикаспийского трубопровода с увеличением на 30 млрд куб. м ежегодно экспорт газа в Россию.

В настоящее время туркменский природный газ экспортируется в соседний Иран - до 8 млрд куб м в год, и в Россию - до 45 млрд куб м - с учетом снижающейся ежегодно пропускной мощностью газотранспортной магистрали "Средняя Азия - Центр" /через Узбекистан и Казахстан/. Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины в 2008 году стоил 179,5 долл.

Украина увеличила добычу собственного газа . К 16 января ежесуточно в стране добывается 61,9 млн. кубометров голубого топлива. Об этом сообщил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на встрече, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Руководитель «Нафтогаза» особо отметил, что фактически речь идет о том, что с начала месяца собственная добыча значительно увеличилась и составляет вместо запланированных 586 млн. кубометров 860 млн. кубометров.

Информируя главу государства о ситуации, которая сложилась с газообеспечением Украины на текущий момент, О.ДУБИНА заверил В.ЮЩЕНКО, что на сегодняшний день проблем с обеспечением населения и предприятий газом в Украине нет – в целом страна потребляет 253 млн. кубометров газа в сутки.

Украина возобновит транзит в течение 36 часов. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», которые является оператором украинской газотранспортной системы (ГТС), подтверждает готовность возобновить транзит в течение 36 часов в случае подачи газа в объеме 300 млн. кубометров в сутки.

Об этом сказал директор ДК Укртрансгаз Ярослав МАРЧУК сегодня журналистам в Киеве.

«С газотранспортной системой все в порядке. Если будет подано 290-300 млн. кубометров газотранспортная система на протяжении 36 часов заработает на Европу», - сказал он.

Также он опроверг обвинение народного депутата Юрия БОЙКО о том, что якобы из-за плохого состояния ГТС существует большая вероятность техногенной катастрофы. «Угрозы техногенной катастрофы нет. Нет никаких там (в ГТС – УНИАН) пробок, и никаких кристаллогидратов», - добавил он.

Министерство труда и социальной политики Украины гарантирует, что обеспечит финансирование пенсий в 2009 г. вовремя и в полном объеме.

Об этом сказала министр труда Людмила ДЕНИСОВА, сообщает УНИАН пресс-служба Минтруда.

По ее словам, на сегодня нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд. «По состоянию на 15 января т.г. пенсию уже получили 68,3% пенсионеров”, - отметила Л. ДЕНИСОВА.

Она также уточнила, что в январе Пенсионный фонд упорядочил даты выплат пенсий путем разработки ежедневного календарного графика выплат, которым каждому пенсионеру определена индивидуальная дата по выплатам в 2009 г.

Пенсионный фонд разработал новый график выплат пенсий . Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

По словам министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ, этим графиком для каждого пенсионера определена индивидуальная дата ежемесячной выплаты пенсии в 2009 году и выплаты равномерно распределены в течение месяца.

«В первую очередь выплата пенсий будет осуществляться инвалидам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших военнослужащих, неработающим инвалидам и получателям пенсии в связи с потерей кормильца. Последними получают пенсии работающие пенсионеры», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Как пояснили в Минтруда, раньше основная нагрузка по выплатам пенсий приходилась на первую декаду месяца, и сейчас было решено распределить нагрузку на почтальонов и на банки, которые проводят выплаты, равномерно.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что на сегодняшний день нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд, не смотря на то, что первая декада января – это, в основном, праздничные и выходные дни, что, соответственно, влияет на поступление в Пенсионный фонд. Кроме того, по ее словам, словам, Государственным бюджетом предусмотрено покрытие временных кассовых разрывов, которые возникают при выплате пенсий. «Выплата пенсий осуществляется с 4 по 25 число каждый месяц, и состоянием на 15 января 2009 года пенсию уже получили 68,3% пенсионеров», - подчеркнула министр.

Министерство по вопроса жилищно-коммунального хозяйства ведет переговоры с международными банками для привлечения кредитных ресурсов в отрасль . Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексе КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, переговоры о привлечении кредитов ведутся с Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Министр не уточнил общий объем планируемых к привлечению кредитных ресурсов.

При этом он отметил, что предприятия ЖКХ не смогут брать кредиты из-за того, что не умеют готовить проекты и тарифы на ЖКП у них ниже экономически обоснованных, а «если банк не увидит окупаемости, он не даст денег».

В то же время, на сегодня ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредитных средств семи городам на общую сумму 160 млн. евро. В частности, ведутся переговоры по реализации пилотного проекта по теплоснабжению на 8 млн. евро в Энергодаре, по теплоснабжению на 12 млн. евро в Ивано-Франковске, двух проектов по водо- и теплоснабжению по 10 млн. евро каждый во Львове, по общественному электротранспорту на 30 млн. евро во Львове и на 50 млн. евро в Одессе, по реконструкции системы центрального отопления на 15 млн. евро в Луганске и проекты по повышению эффективности использования энергии на 12 млн. евро и развитию общественного транспорта на 13 млн. евро в Запорожье.

При этом А.КУЧЕРЕНКО отметил, что в стадии реализации находится проект Всемирного банка по предоставлению кредитных средств на 140 млн. млн. долл. Средства предоставляются на 20 лет с 5-летним льготным периодом под 4,01% годовых. На сегодня проекты по развитию городской инфраструктуры реализуются в Одессе (на 28,39 млн. долл.), Чернигове (14,83 млн. долл.) и Ивано-Франковске (7,17 млн. долл.). Еще около 25 городов конкурируют между собой на реализацию энергосберегающих инвестпроектов в рамках проекта ВБ.

По словам министра, после того, как 20% средств (28 млн. долл.) будут освоены коммунальными предприятиями, существует возможность увеличить кредитную линию до 400 млн. долл, а в перспективе – до 1 млрд. долл.

Для содействия коммунальным предприятиям в подготовке проектов для Всемирного банка министерством было создано Агентство развития жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.

Введение рычного налога откладывается . Законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) не будет вынесен на второе чтение в Верховной Раде, пока в него не будут внесены все предложения предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО.

По его словам, именно такое решение приняло вчера правительство после общественного обсуждения этого законопроекта.

Он также сообщил, что при Госкомпредпринимательстве создан Общественный совет по вопросам рынков, который будет представлять предпринимателей, работающих на рынках.

По словам заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея ЛЕКАРЯ, Министерство финансов выступило инициатором введения рыночного налога, против которого выступают сегодня украинские рынки, в частности ассоциация «Укррынок».

Как сообщал УНИАН, Законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, будет отменен рыночный сбор, вместо него вводится рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора. Однако экспертная комиссии выявила ряд недоработок по данному законопроекту.

По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.

«Рынки – конкуренты торговых сетей. Мы считаем, что этот законопроект направлен на полное уничтожение рынков», – заявила председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА. Она прогнозирует, что в случае принятия этого законопроекта рынки будут закрыты, поскольку рыночный налог ляжет на плечи покупателей, покупательская способность которых и без того снижается.

Если рынки закроются, то 2,5-3 млн. граждан потеряют работу, отметил депутат Черниговского областного совета Анатолий МИРОШНИЧЕНКО. Он также подчеркнул, что большое колебание ставок налога (от 0,5 до 2,5%) приведет к увеличению количества случаев коррупции.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3000/8,5500, к 11:00 сузился спрэд до 8,3100/8,4700, а к 12:00 цены упали до 8,2900/8,3550. Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2510/0,2605, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2530/0,2600, и к 12:00 снизились до 0,2520/0,2560. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 32,3601 (+0,1401).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3196/1,3198, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9385/11,2985, к 11:00 цены составили 10,9740/11,2155, а к 12:00 ушли вниз - 10,9600/11,0760.

В 2008 году «Укрзализныцей» приобретено рекордное количество пассажирских вагонов – 180 , для сравнения, за все годы независимости были приобретены 349 вагонов. Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, впервые за эти годы закуплено 1849 грузовых вагонов, 55 единиц тягового подвижного состава и 68 единиц путевой техники.

Значительные средства были направлены на все виды ремонта подвижного состава, что позволило увеличить объемы ремонтов грузовых вагонов на 32,2%, то есть дополнительно охвачены деповским и капитальным ремонтом 4 тыс. грузовых вагонов.

Согласно сообщению, в 2008 году было электрифицировано станцию Полтава-Южная, участок Кременчуг—Бурты—Корыстовка и второй путь на участке Ровно—Киверцы, электрифицированы участки Дебальцево-Луганск, Гребенка-Полтава, Люботын-Полтава.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г., согласно финплану, «Укрзализныця» должна была закупить 4000 грузовых вагонов, что в 2 раза больше, чем в 2007 г. На 2009 год ранее озвучивались цифры о закупке 5 тыс. грузовых вагонов. Пассажирский парк вагонов в 2008 году должен был пополниться на 200 единиц - в 6 раз больше, чем в 2007 году.

В Киеве снова повысят тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей в 1,1-4,9 раза . Соответствующие тексты распоряжений Киевской городской государственной администрации - № 1780 от 25 декабря 2008 года “О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей” и № 1780/1 от того же числа “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей”, обнародованы на официальном интернет-сайте муниципальной газеты “Хрещатик”.

В документах отмечается, что предыдущие распоряжения КГГА от 27.11.2008: № 1661 "О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей" и № 1662 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей" признаны утратившими действие.

В соответствии с новыми распоряжениями, повышение тарифов происходит для трех групп потребителей. В первую группу, как и раньше предусматривалось, входят творческие союзы, заведения спецпитания (детские кухни), детсады, школы, библиотеки, общественные благотворительные организации, предприятия ритуальных услуг, музеи, хлебозаводы, отдельные коммунальные предприятия, но исключены из списка клубы фитнеса.

Для них тарифы повышены до уровня: на отопление - до 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон; на холодную воду и водоотвод – до 4,88 грн. за 1 куб. м, на горячую воду и водоотвод - до 24,18 грн. за 1 куб. м.

Для второй группы потребителей - бюджетных организаций - предусмотрены тарифы на уровне: за отопление - 8,61 грн. за 1 кв. м; за холодную воду и водоотвод - 4,88 грн. за 1 куб. м; за горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. м.

В третью группу потребителей входят остальные потребители-юридические лица. Для них утвержден тариф на отопление в размере 17,43 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон; на горячую воду и водоотвод - 61,01 грн. за 1 куб. м; на холодную воду и ее отвод - 21,92 грн. за 1 куб. м.

Распоряжением предусмотрено, что новые тарифы вступают в силу со дня их опубликования.

Как сообщал УНИАН, распоряжение мэрии о повышении тарифов на коммунальные услуги, которые предусматривали их повышение с 1 декабря в 2008 г. сначала почти до 10 раз, а затем до 9 раз, были отменены Президентом Украины.

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(УНИАН)