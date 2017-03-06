Индекс доверия инвесторов в еврозоне обновил максимум с 2007 года

Индекс доверия инвесторов в зоне евро в марте вырос до максимума с 2007 года в 20,7 пункта с 17,4 пункта в феврале, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

Читайте такжеЭкономика еврозоны за год выросла на 1,8%

Опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозировали меньший рост индикатора - до 18,5 пункта с февральской оценки, сообщает Прайм.

Индекс экономических ожиданий в зоне евро в марте поднялся до 17,8 пункта с февральских 14,3 пункта. Индекс текущих экономических условий также увеличился - до 23,8 пункта с 20,5 пункта месяцем ранее, до максимума с 2011 года.

"Экономические ожидания инвесторов находятся на подъеме во всех основных регионах мира... Мы считаем, что нет непосредственной угрозы для экономического процветания", - говорится в релизе Sentix.

По данным компании, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до 34,1 пункта с февральских 31,3 пункта, индекс экономических ожиданий - до 13,5 пункта с 11 пунктов. При этом индекс текущих экономических условий в стране обновил максимум с 2011 года в 56,8 пункта против 53,5 пункта в феврале.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 2-4 марта, в нем приняли участие 1,081 тысячи инвесторов.