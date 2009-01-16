Главное на 16 января (вечер)

И снова в лидерах газовый вопрос

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращает внимание российских коллег на недопустимость политизации отношений в газовой сфере. В своей деятельности и отношениях с ОАО «Газпром» компания опирается сугубо на экономическую целесообразность и технологические возможности.

«Любые политические упреки в адрес руководителей компании являются такими, которые не отвечают действительности и наносят вред репутации руководства НАК «Нафтогаз Украины», – сказано в сообщении

В частности, компания отмечает, что примером таких действий является заявление заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА относительно отсутствия политического решения для возобновления поставок российского газа в Европу. «Эта информация не отвечает действительности и является очередным нарушением деловой этики ведения бизнеса», – отмечает НАК.

«Нафтогаз Украины» официально заявляет, что для возобновления поставок российского экспортного газа по территории Украины необходимо выполнение сугубо технических условий. Во-первых, НАК «Нафтогаз Украины» требует до 36 часов для перенастройки украинской ГТС, которая сейчас работает в автономном режиме. Кроме того, с целью обеспечения экспортных поставок российского природного газа через территорию Украины в штатном режиме и в необходимых объемах, необходимо использование следующих направлений:

ГИС "Ужгород" – 186,6 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Берегово" – 23,7 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Дроздовичи" – 6,1 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Орловка" – 66,3 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Теково" – 0,6 млн. куб. м в сутки;

Для потребителей республики Молдова – 12,7 млн. куб. м в сутки.

Для обеспечения транзита вышеуказанных объемов в кратчайшие сроки необходимо обеспечить прием 317 млн. куб. м в сутки российского газа, в т.ч. по направлениям:

ГИС "Писаревка" – 45 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Валуйки" – 41 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Суджа" – 186 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Сохрановка" – 45 млн. куб. м в сутки.

Cекретариат Президента заявляет, что Украина не причастна к прекращению поставок газа в Европу.

Уполномоченный на Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ надеется, что Европейский Союз с пониманием продолжает относиться к позиции Украины относительно газового конфликта. Он подчеркнул, что Украина не дала никаких оснований и не была причастна к прекращению поставок газа в Европу.

В то же время, комментируя последнее заявление Европейского Союза об ответственности как Украины, так и России, Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что позиция Европейского Союза является понятной и не впервые высказывается.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что естественно то, что Европейский Союз обеспокоен, поскольку несколько стран – членов ЕС – приближаются к очень серьезным последствиям, если поставки газа не будет возобновлены. В частности, речь идет о Словакии и Болгарии.

«Конечно, ЕС таким образом показывает, что он не пассивен (наблюдатель – УНИАН) и заинтересован как можно скорее решить создавшуюся проблему», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

С другой стороны, он заметил, что это заявление лишний раз свидетельствует, как хорошо быть членом Евросоюза, поскольку тогда страна точно знает, «что за нее кто-то вступится».

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Украина не имеет юридических обязательств по транзиту российского газа перед западными странами, но имеет политическую и моральную ответственность, от которой никогда не откажется.

Б.СОКОЛОВСКИЙ верит, что ЕС не позволит себе необдуманных действий.

Он выразил свою собственную точку зрения, что в ЕС понимают то, что если бы конфликт был разрешен несправедливо в отношении Украины, то впоследствии это могло бы произойти и с другими западными странами.

Адвокаты "Газпрома" в пятницу завершают процедуру подачи жалобы в Стокгольмский международный арбитраж в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Об этом заявил вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

"На сегодняшний день объем предварительного ущерба оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Судя по всему, это не окончательные цифры. В связи с этим адвокаты "Газпрома" сегодня завершают формальную подачу жалобы в Стокгольмский арбитражный суд", - сказал И.СЕЧИН.

Тимошенко завтра отбывает в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что отбывает в субботу на переговоры в Москву, чтобы достичь согласия с российской стороной относительно надежного транзита российского газа в Европу и не менее надежных поставок газа в Украину.

Об этом говорится в переданном УНИАН Управлением по связям со СМИ секретариата Кабмина заявлении премьер-министра Украины накануне визита в Москву.

Как отмечает украинский премьер, “в сложившихся условиях реализация такой задачи является сверхсложной”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “первоочередная задача правительству сейчас - обеспечить возобновление транзита российского газа в Европу. Это нужно прежде всего для Украины, ведь наш имидж как транзитного государства сейчас подорван, существует угроза физического разрушения нашей газотранспортной системы в случае невозобновления транзита”.

“Уверенности, что переговоры о поставках газа в Украину успешно завершатся в ближайшей перспективе, мне добавляют наличие октябрьского Меморандума руководителей правительств Украины и России, а также запасы газа, которые мы накопили в подземных хранилищах. Это – основа для переговоров, которая к тому же уже позволила нам продержаться несколько недель, не взяв для собственных потребностей ни одного - подчеркиваю, ни одного! - кубометра чужого газа. А кроме того, накопленный в хранилищах газ дает время для переговоров относительно условий поставок газа в Украину. Хочу отметить, что правительство Украины не связывает вопрос заключения соглашения о поставках природного газа для Украины с вопросом возобновления транзита газа в Европу. Это было бы безосновательно и несправедливо”, - сказала премьер-министр Украины и отметила: Правительство берет на себя всю полноту ответственности за преодоление не нами инициированного кризиса в газовых отношениях с Россией”.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз утверждает, “что до 30 декабря 2008 года на уровне премьер-министров Украины и России были согласованы все взаимовыгодные условия поставок газа в Украину и осуществления транзита российского газа в Европу, но за два последних дня года подключились все политические силы Украины, которые коррупционно взаимосвязаны с теневым посредником „РосУкрЭнерго”, и через свои возможности разрушили подписание всех контрактов, разрушили так тяжело настроенный переговорный процесс”. “Это дело разрушения украинские политики продолжают и сегодня. Я этому положу конец в ближайшие дни”, - подчеркнула премьер.

Она отметила, что “для того чтобы действовать эффективно и ответственно, в газовой дипломатии будет только одна правительственная линия, которая и будет неуклонно воплощаться в жизнь”. “Я не позволю никому в параллельном режиме управлять переговорным процессом и руководить „Нафтогазом” для его срыва. Проще говоря, мне нужны две вещи: чтобы в колеса не вставляли палок, а в спину – нож. В этом контексте последние заявления отдельных работников Секретариата Президента в мой адрес не усиливают позиций украинского правительства на переговорах в России, они не украшают имиджа Украины в Европе. Я никогда не буду отвечать на них, а только обращаюсь к Президенту с просьбой, хотя бы на несколько дней лишить свободы нечестного слова своих безответственных клерков”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “после того, как на газовой ниве себя попробовали все, кто только мог, сегодня мы вернулись к тому, от чего отошли две с половиной недели назад: газовую проблему должно решать правительство. Разница лишь в том, что теперь это должны делать в значительно худших условиях”.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что “основные принципы переговоров будут такие: никаких посредников; прямые отношения между „Нафтогазом” и „Газпромом”; взаимовыгодные цены на газ и транзит; никаких разговоров относительно возможности приватизации или любых других форм отчуждения украинской газотранспортной системы; весь российский газ, направленный в европейские страны, до грамма будет отдан Европе”.

“Речь идет о необходимости компромисса ради сохранения добрых отношений Украины и России, а также репутации обеих стран в Европе. Я верю, что такой компромисс будет найден”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства проинформировал собеседника о состоянии дел в переговорах с Российской Федерацией по возобновлению поставок газа.

Комиссар Еврокомиссии А.ПИБАЛГС предложил временный механизм обеспечения поставок газа с привлечением европейских газовых копаній, которые бы, в свою очередь, решили вопрос поставок технологического газа.

Президент Украины отметил, что вопрос поставок природного газа в Украину, а также вопросы транзита взаимоувязаны и должны рассматриваться в одном пакете.

Глава Украинского государства подтвердил готовность детально рассмотреть предложения, которые сейчас готовят европейские газовые компании.

Россия, создавая международный консорциум, хочет привязать Европейский Союз к газовой трубе.

Об этом заявил в интервью агентству “Франс-пресс” главный стратег российского банка “Уралсиб” Крис ВИФЕР.

“Привязать ЕС к газовой трубе и сделать еще более близким к российской границе”, - сказал эксперт.

По его словам, идея с консорциумом является частью плана России, направленного на то, чтобы превратить ЕС в посредника. “Это ни что иное, как часть плана России, чтобы привлечь Европейский Союз ко всему этому процессу экспортирования газа из России в ЕС”, - отметил К.ВИФЕР.

Президент Франции Николя САРКОЗИ отказался приехать в Москву на «газовый» саммит. Об этом УНИАН сообщили в посольстве Франции в Москве.

«Прибытие в Москву Президента Франции на саммит, посвященный решению газового конфликта, не предусмотрено», - говориться в сообщении.

Отмечается, что 15 января Европейский Союз принял решение о том, что он не поддерживает идею проведения саммита, посвященного решению газового конфликта. «Мы считаем, что не достаточно условий для проведения этого саммита», - отмечается в сообщении

При этом Франция подчеркивает, что возобновление поставок газа остается приоритетным направлением.

Экспорт электроэнергии

ООО «Схидэнерго» (Донецк), входящее в структуру Донбасской топливно-энергетической компании, и венгерский трейдер System Consulting ZRt 15 декабря 2008 года заключили контракт на экспортные поставки электроэнергии в Венгрию.

Согласно условиям контракта, текстом которого располагает УНИАН, «Схидэнерго» обязуется поставлять мощность 350 МВт.

Электроэнергию для экспорта «Схидэнерго» намерено закупать на Оптовом рынке электроэнергии. Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила, System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

5 января т.г. ООО «Схидэнерго» обратилось к украинскому оператору энергосистемы НЭК «Укрэнерго» с просьбой согласовать использование украинско-венгерской трансграничной мощности.

Агентство УНИАН обратилось за официальным комментарием по поводу подписания контракта в пресс-службу ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания».

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям – System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), стопроцентной дочерней компании KORLEA INVEST А.S.

До 2008 года объем мощности, продаваемой «Укринтерэнерго» System Consulting ZRt, составлял 350 МВт. Однако в 2008 году «Укринтерэнерго» стало постепенно снижать этот объем, перераспределяя его в пользу KORLEA INVEST А.S. и созданной в 2008 году при участии государственного оператора Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия). "Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года полностью прекратило поставки System Consulting и увеличило со 100 до 250 МВт мощность поставок с адрес компании Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), 52% акций которой принадлежат госпредприятию.

Валютный рынок Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3000/8,5500 грн., к 11:00 сузился спрэд - 8,3100/8,4700 грн., а к 12:00 цены упали до 8,2900/8,3550 грн. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,2750/8,3450 грн. за 1 долл.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:20 Нацбанк объявил о продаже валюты на аукционе с ценой отсечения 7,9000 грн..

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2510/0,2605 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2530/0,2600 грн., и к 12:00 снизились до 0,2520/0,2560 грн. К закрытию торгов цены не изменились.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3000 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3196/98, а к 14:30 выросли 1,3280/82.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9385/11,2985, к 11:00 цены составили 10,9740/11,2155, а к 12:00 ушли вниз 10,9600/11,0760. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,9750/11,0980.

НБУ 19 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 16 января – 770.0000)

100 EUR – 1021.7900 (на 16 января – 1007.5450)

10 RUR – 2.3638 (на 16 января – 2.3903)