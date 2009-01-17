В Виннице за квартиру платят двое из десяти горожан

Долги населения Винницы за жилищно-коммунальные услуги составляют 31 млн. 227 тыс. грн., уровень расчетов жителей города - около 20%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, в декабре проплаты населения за потребленное тепло составили 89,7%, что позволило теплоснабжающим организация рассчитаться с НАК «Нафтогаз» на 122%.

В связи с низкими проплатами в ноябре (22%) была осуществлена уплата долгов в этом месяце.

По состоянию на 8 января теплопоснабжающие организации Винницы с ДК «Газ Украины» рассчитались на 14%, а в целом по Украине средний показатель достигает 20%. "Если уровень расчетов достигает ниже, чем по Украине, - вступает в силу ручное регулирование давления на газораспределительных станциях, поскольку до конца недели нам необходимо выйти на показатель не ниже 20%, а до 20 числа - на уровень расчетов декабря", - прокомментировал ситуацию первый заместитель городского председателя Винницы Иван МИХАЙЛЮК.

Он также отметил, что сейчас отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме, все теплопоснабжающие организации работают. "Параметры на подачу тепла отвечают нормативам. Внутридомовые системы работают также нормально, во всяком случае жалоб от населения мало. В целом, что касается подачи газа и работы предприятий теплогенерации, то замечаний нет", - сказал И.МИХАЙЛЮК.

По его словам, давление на газораспределительных станциях позволяет работать теплопоснабжающим организациям в нормальном режиме в погодных условиях до минус 15 градусов.

Справка УНИАН. Теплоснабжением и горячим водоснабжением в Виннице занимаются предприятие "Винницагортеплоэнерго" (60% потребителей), государственное предприятие "Винницкие тепловые сети" (20%), "Теплокоммунэнерго-маяк" (10%), предприятие "Морис", котельная "Винницкого завода тракторных агрегатов", котельная объединения "Химпром", котельная "Винницкой подшипниковой компании" и компания "Интергалка".