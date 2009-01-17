Литвин: Нужен закон о принципах внутренней и внешней политики

Верховная Рада должна принять закон об основных принципах внутренней и внешней политики .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что тогда в Украине не будет «комментаторов и проводников той политики, которая абсолютно вредит стране».

Комментируя вчерашнее заявление заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО относительно ситуации на газовом рынке, он отметил, что это является еще одним свидетельством, что «надо навесить замок на тех, кто не имеет прав и полномочий давать соответствующие оценки».

По его словам, нынешняя ситуация в газовом вопросе лежит «не только в экономической плоскости, а во многом связана с исключительной позицией украинского руководства по отношению к своим соседям».

Как сказал В.ЛИТВИН, события, в частности, в Латвии (речь идет о противостоянии населения и власти, которые вылились в массовые беспорядки – УНИАН) «должны привести в чувство всех тех, кто был при власти вчера и сегодня».

«Все должны понять, что стоят перед братской могилой и пытаются подтолкнуть людей в эту могилу», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, переговоры по газу должны вести специалисты, а все остальные «должны навесить большой замок и молчать, поскольку они в этих вопросах ничего не понимают».