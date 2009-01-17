Жителям Черновцов уменьшили плату за тепло

За предоставленные не в полном объеме услуги по централизованному отоплению в декабре ГКП «Черновцытеплокоммунэнерго» уменьшило начисления всем категориям потребителей Черновцов почти на 1,5 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор предприятия Александр МЕЛЕНЧУК, населению выставленные к оплате за тепло в декабре счета уменьшены на 1 млн. 254 тыс. грн., бюджетным организациям – на 130,5 тыс. грн., другим потребителям – на 74,3 тыс. грн.

Из общей суммы пересчета львиная доля - 1 млн. 385 тыс. грн. - осуществлена в связи с тем, что среднемесячная температура декабря “была больше нормативной”.

В целом в 2008 году ГКП «Черновцытеплокоммунэнерго» за предоставленные не в полном объеме услуги по централизованному снабжению уменьшило потребителям оплату на 7 млн. 750 тыс. грн., в т.ч. населению – на 6 млн. 770 тыс. грн. Объем пересчета, сделанного в соответствии с метеоусловиями, составлял 6 млн. 953 тыс. грн.