В Греции отчитались о состоянии экономики

Согласно новому отчету, ВВП в натуральном выражении показал нулевые изменения по сравнению с 2015 годом.

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Опубликованные за день до этого данные свидетельствовали, что по сравнению с четвертым кварталом 2015 года ВВП снизился на 1,1%, в то время как первые оценки говорили о росте на 0,3% в четвертом квартале, и в итоге за 2016 год спад составил или 0,05%, вместо роста по итогам года на 0,3% по сравнению с 2015 годом, сообщает Прайм.

Согласно новым данным, "ВВП в 2016 году в натуральном выражении достиг 184,5 миллиарда евро по сравнению с 184,5 миллиарда евро в 2015 году, нулевое изменение 0,0%", говорится в сообщении Elstat.

"ВВП в рыночных ценах в 2016 году составил 175,9 миллиарда евро по сравнению со 175,7 миллиарда евро в 2015 года (рост менее 0,1%)", - говорится в отчете.

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В новом сообщении отмечается, что это "первая оценка валового внутреннего продукта за 2016 год".

Эта оценка вычисляется из суммы соответствующих квартальных итогов 2016 года без учета сезонных колебаний, после включения полученных данных, либо ежемесячных (например, данных платежного баланса, внешней торговли), либо квартальных (данных работ в сфере услуг, данных обследования рабочего потенциала и данных правительства), говорится в документе.

Новая публикация подтверждает оценки правительства о том, что спад в экономике закончился, хотя рост оказался почти нулевым.

Сейчас правительство Греции ведет переговоры с кредиторами с целью завершения второй оценки программы реформ, и одним из ключевых аргументов кабинета министров на переговорах было то, что греческая экономика вернулась к росту. Предыдущая публикация Elstat опровергла эти заявления.

Новые данные статистической службы ожидаются в апреле.