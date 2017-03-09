Южная Корея расширила торговое эмбарго против КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

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Министерство, в частности, расширило список материалов двойного назначения, предназначенных для военных или гражданских целей, которые запрещено поставлять в КНДР.

В этот список вошли материалы, способные поглощать электромагнитные волны; оборудования для производства металлических сплавов и изготовления продукции из сложных сплавов, передает RNS.

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Кроме того, под запрет на поставку попали также 89 материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия и 41 материал, относящийся к разработке ракет.

Напомним, 6 марта 2017 года Reuters сообщило о пуске Пхеньяном четырех ракет, пролетевших 1000 км, три из которых упали в японской исключительной экономической зоне.