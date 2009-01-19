Анонс на 19 января

Подписание в Москве газовых договренностей при участии премьер-министра Юлии Тимошенко.

* * *

Круглый стол на тему: «Финансово-экономический кризис: как его чувствуют украинцы?».

* * *

Пресс-конференция Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина.

* * *

Пресс-конференция на тему: "На кого надеяться во время кризиса: благотворительность в Украине, ожидания и практика" .

* * *

Пресс-конференция Агентства моделирования ситуаций на тему: "Политика газа. Возможные компромиссы и методы давления".

* * *

Пресс-конференция на тему: «Не газом единым. Альтернативные источники энергии». Участники: зав.отедлом теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАНУ, директор Научно-технического центра «Биомасса» Георгий Гелетуха; председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, вице-президент Агентства по возобновляемой энергетике Андрей Конеченков.