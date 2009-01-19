В 2008 году средняя зарплата на «Авлите» увеличилась на 25%

В 2008 году средняя заработная плата сотрудников стивидорной компании «Авлита» повысилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – с 2738 грн. до 3419 грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центер ЗАО.

Фонд оплаты труда за 2008 год вырос с 23,2 млн. грн. в 2007 году до 29,5 млн. грн. в 2008 году.

Рост заработной платы в 2008 году стал возможным благодаря значительному увеличению объемов перевалки зерна за указанный период, указывается в релизе. Общий рост перевалки грузов в 2008 году составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – с 2,7 млн. тонн до 3,96 млн. тонн.

И.о. генерального директора ЗАО «СК «Авлита» Александр ЛАГОША подчеркнул, что «Сейчас, когда в стране финансово-экономический кризис, возрастает ответственность компании перед сотрудниками и членами их семей. Компания «Авлита» не собирается сокращать персонал, рабочую неделю и будет стремиться и в дальнейшем обеспечивать достойные условия и оплату труда своих сотрудников».

Стивидорная компания «Авлита» в 2008 году увеличила объемы отчислений в государственный, местный бюджеты и целевые фонды на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 14 млн. грн до 39,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова и обладает возможностью перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а так же с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Причальные мощности включают 23 причальных крана, включая 5 мобильных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.