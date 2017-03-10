Кабмин сократил перечень товаров двойного использования

Кабинет министров Украины в рамках процесса дерегуляции сократил перечень товаров двойного использования на 53 группы товаров.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

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Как отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, этот шаг позволит привести перечень таких товаров в соответствие с международным законодательством и позволит упростить их прохождение через таможни.

По его словам, из перечня таких товаров будут исключены портативные рентген-аппараты, эндоскопы, портативные фото- и видеотехника.

"Это касается не только импорта товаров, но и экспорта украинских товаров. Это облегчает экспорт с Украины. И дает больше возможностей для прорыва нашей отечественной промышленности", - отметил чиновник.

По его словам, общая стоимость 53 групп товаров, которые освобождаются от излишнего контроля и производится в Украине, составляет 1,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.