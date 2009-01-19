Главное на 19 января (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается газовой ситуации. Премьер-министр Юлия Тимошенко вылетела в Москву, где планирует сегодня встретиться с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, после чего оба премьер-министра примут участие в церемонии подписания документов о поставках в Украину газа и его транзите в Европу.

В продолжение темы. Украина не получала сообщений о подаче Россией в суд в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

“Когда они (иски - УНИАН) будут поданы и зарегистрированы, то, ясное дело, что сторона-ответчик получит сообщение. Украина не получала сообщений о подаче в суд”, - сказал он.

Напомним, 16 января вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН сообщил, что адвокаты "Газпрома" заканчивают процедуру подачи жалобы в Стокгольмский международный арбитраж в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

"На сегодняшний день размер предварительного ущерба оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Судя по всему, это не окончательные цифры. В связи с этим адвокаты "Газпрома" заканчивают формальную подачу жалобы в Стокгольмский арбитражный суд", - сказал И.СЕЧИН.

О цене газа. Цена на газ для Украины составит, приблизительно, 240-250 дол. за тысячу кубометров. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя договоренности по газовым вопросам между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

В.ЛИТВИН сообщил, что по поводу этого имел беседу с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ и послом Украины в России Константином ГРИЩЕНКО.

«Цена, приблизительно, по году, если будут подписаны эти документы, составит в пределах 240-250 долларов», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что эта цена будет сформирована с учетом того, что на протяжении года цены на газ будут уменьшаться, как это происходило с ценой на нефть.

«То есть, я буду надеяться, что мы выйдем на то, с чего начинали», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что окончательное выяснение вопроса, кому принадлежит газ, закачанный в украинские хранилища, за который, по его словам, «сейчас происходит ссора», даст возможность «сделать газ дешевле в пределах 10-15 долларов».

Кроме того, председатель ВР заметил, что на сегодняшний день главное задание власти - думать над тем, как адаптировать украинскую экономику, в частности жилищно-коммунальную сферу, к новой цене на газ. По его словам, на первое место должен выйти этот вопрос, а не политические процессы, которые будут развиваться в результате принятого решения.

По мнению В.ЛИТВИНА, политики будут пытаться обвинять друг друга в неудачных договоренностях относительно новой цены на газ. «Украине придется переболеть, как одно время переболели в вопросах с обеспечением Украины нефтепродуктами», - сказал он.

Напомним, договоренность о цене на газ для Украины и транзитный тариф была достигнута на переговорах премьеров Украины и РФ, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве.

В соответствии с договоренностями, Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран-соседей Украины составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

Еще одна новость от ТЭК. Транзит природного газа по территории Украины в 2008 году увеличился на 3,8%, по сравнению с 2007 годом. По данным Госкомстата, транзит нефти по территории Украины в 2008 году сократился на 17,4%, по сравнению с 2007 годом. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2008 году сократилась на 19,5%, а газа – увеличилась на 0,5%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Отметим, по данным Госкомстата, в 2007 году транзит нефти по нефтепроводной системе Украины увеличился на 19,9%, по сравнению с 2006 годом, а транзит природного газа – сократился на 10,4%. Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2007 году увеличилась на 13,4%, а газа – сократилась на 8,6%.

Новость банковского сектора. В связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга торги по доллару будут проходить валютированием ТОМ (от анг. tomorrow - "завтра", то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, на межбанковском валютном рынке Украины торги на ТОМ’е по доллару США открылись снижением котировок – 8,1200/8,3800 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2380/0,2520 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7820/11,1580 грн. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,3296/1,32998 (в пятницу - 1,3196/1,3198).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,9000.

Народ и банки. 67,6% украинцев не доверяют банкам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

В частности, 35,4% опрошенных граждан совсем не доверяют банкам, 32,2% преимущественно не доверяют. Преимущественно доверяют банкам 16% украинцев, 1,1% опрошенных полностью доверяют банкам.

15,3% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос был проведен 17-28 декабря, опрошено 2012 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.

Новость в сфере законодательства. На 20 января, в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики запланированы общественные слушания по законопроекту №3532 «О местных налогах и сборах».

Как УНИАН сообщили в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете министров, об этом заявила глава Совета Оксана ПРОДАН.

Напомним, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

Экспертная комиссия выявила ряд недоработок по данному законопроекту. По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.

Председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, в свою очередь, заявила: «Рынки – конкуренты торговых сетей. Мы считаем, что этот законопроект направлен на полное уничтожение рынков». Она прогнозирует, что в случае принятия этого законопроекта рынки будут закрыты, поскольку рыночный налог ляжет на плечи покупателей, чья покупательская способность и без того снижается.

Если рынки закроются, то 2,5 - 3 млн. граждан потеряют работу, отметил депутат Черниговского областного совета Анатолий МИРОШНИЧЕНКО. Он также подчеркнул, что большое колебание ставок налога (от 0,5 до 2,5%) приведет к увеличению количества случаев коррупции.

Новость в международных отношениях. Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО завтра, 20 января, проведут двустороннюю встречу в Чернигове.

Об этом УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО.

“По итогам переговоров планируется подписание нескольких двусторонних документов”, - сказал В.ВЕЛИЧКО.

По его словам, планируется, что первые вице-премьер-министры Украины и Беларуси Александр ТУРЧИНОВ и Владимир СЕМАШКО подпишут Энергетический меморандум. “Этот документ предусматривает развитие двусторонних отношений в области энергетики, причем не только как стран-потребителей, но и стран-транзитеров энергоносителей”, - уточнил он.

Кроме того, предполагается, что по итогам переговоров между правительствами и национальными банками Украины и Беларуси будет подписан меморандум о выработке системы мер по интенсификации двусторонних торговых отношений в условиях кризиса.

“По итогам переговоров также планируется подписать документ об упрощении порядка пропуска через погранпереход “Славутич-ЧАЭС” и протокол, как он будет выполняться пограничной и таможенной службой”, - сообщил В.ВЕЛИЧКО.

Напоследок об отдыхе и туризме. Руководство Международного детского центра “Артек” заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра.

Как информирует издание “Известия в Украине” от 19 января 2009 г. (украинский выпуск № 6/735), готовится увольнение более полутора тысяч сотрудников центра.

Издание отмечает, что для “Артека” этот год может стать последним из-за отсутствия финансирования. В этом году, несмотря на Указ Президента о поддержке международного детского центра, в госбюджете деньги на содержание комплекса не предусмотрены.

Как напомнил генеральный директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ, после распада СССР было решено сохранить этот уникальный комплекс, по своей площади который равный Королевству Монако. Позднее Украина под эгидой ЮНЕСКО подписала соглашение, в котором взяла на себя обязательства содержать “Артек”.

“Однако на этом вся помощь нам закончилась. И в 1998, и в 2006, и в 2007 годах правительство и Верховная Рада принимали постановления, подписывали международные договоры, касающиеся помощи и финансирования центра, но ни один пункт не был выполнен. За последние три года мы не получили из бюджета страны ни копейки”, - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

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