Баланс недели: МВФ в транше, блокада в разгаре, "Сбербанк России" под угрозой

На уходящей неделе стало известно, что длительная эпопея с выделением Украине очередного транша от Международного валютного фонда подходит к завершению. Доказательством этого стало заявление главы Департамента внешних связей МВФ Джерри Райса о том, что заседание Совета директоров Фонда, на котором будет рассмотрен украинский вопрос, запланировано на 20 марта.

Эта дата была озвучена по итогам встреч в Вашингтоне министра финансов Александра Данилюка с представителями МВФ. Напомним, что Украина активно ведет переговоры с целью получить четвертый транш МВФ в размере 1 млрд долл. в рамках Программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility-EFF), который необходим для стабилизации финансовой системы путем пополнения резервов Национального банка, а также для пролонгации доверия других международных кредиторов (например, ЕБРР, Всемирный банк) в отношении украинских проектов. Общий пакет кредитования в рамках данной Программы составляет 17,5 млрд долл., из которых 7,62 млрд долл. Украина уже получила.

Чтобы МВФ выделил заветный миллиард, Украина должна выполнить ряд условий, которые будут выписаны в соответствующем Меморандуме. По словам Данилюка, он уже согласован, но детали «домашнего задания» для Украины пока не обнародованы. Несмотря на это, общие направления рекомендаций уже ясны. Так, во вторник премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что главными требованиями донора являются введение рынка оборота земель сельскохозяйственного назначения и проведение пенсионной реформы. Что касается последнего, то представитель МВФ Джефри Райс сообщил - уже ведется совместная работа над созданием приемлемой модели реформирования пенсионной системы Украины.

Оба требования МВФ давно вызывают жесткие споры в украинском обществе: практически все согласны, что надо что-то делать с дефицитом Пенсионного фонда, который достиг 140 млрд грн, и предоставить собственникам земельных паев возможность получать рыночную цену за их аренду, но при этом и политики, и эксперты, и в целом неравнодушные граждане расходятся во взглядах, как это надо сделать. Между тем, премьер-министр заявил, что оборот земель должен быть введен таким образом, чтобы все соответствовало интересам граждан Украины, а целью реформы пенсионной системы является построение справедливых условий социальной защиты. Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, Кабмин планирует в ближайшие месяц-полтора внести на рассмотрение парламента законопроект о пенсионной реформе, основой которого станет «осовременивание» пенсий, то есть, приведение пенсионного обеспечения к законному уровню.

«…Не будет людей, которые получают пенсию меньше минимального размера… меньше прожиточного минимума», - пояснил министр.

​Судьба «Сбербанка России» в Украине

На уходящей неделе снова стал актуален вопрос введения санкций против дочерних структур российских банков в Украине, в частности «Сбербанка». Поводом послужило сообщение в российских СМИ о том, что «Сбербанк России» начал обслуживать в своих отделениях клиентов, которые предоставляют паспорта граждан так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан ДНР и ЛНР… На сегодняшний день «Сбербанк» готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», - сообщило 7 марта информационное агентство ТАСС.

Эта информация вызвала бурю негодования в украинском обществе. Активисты тут же потребовали от Национального банка ввести санкции против «Сбербанка». Как-то неожиданно гневный пост в Facebookе написал и министр внутренних дел Арсен Аваков

«Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимой незамедлительную реакцию НБУ!», - написал министр. И тут же сделал вывод: «Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются «финансовым раем» по законам самозваных ДНР и ЛНР».

Играть в молчанку НБУ уже было не с руки. И вскоре появилось заявление регулятора, в котором было сказано: в случае подтверждения информации о принятии российскими банками при обслуживании клиентов паспортов непризнанных «ЛНР» и «ДНР» намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом, чтобы предотвратить вывод этими банками средств путем возврата полученных от материнских структур займов и уплаты процентов по ним.

Однако такое заявление НБУ явно не успокоило министра. На очередном заседании правительства в пятницу Аваков снова поднял вопрос введения санкций против «Сбербанка России». В ответ премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что уже обсуждал эту тему с президентом Петром Порошенко и главой НБУ Валерией Гонтаревой, и, если информация об обслуживании банками клиентов с паспортами ДНР/ЛНР будет подтверждена, правительство немедленно прореагирует на это.

Тем временем пресс-служба украинского филиала российского банка заявила - «Сбербанк» неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Это же подтвердили УНИАН и в центральном офисе финучреждения.

«Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях», - говорится в сообщении банка.

Но, чтобы не заявляли банкиры, ситуация продолжает набирать обороты. В пятницу представитель Штаба блокады зоны АТО Анатолий Виногродский выступил в поддержку позиции Авакова и заявил, что ветераны АТО не намерены долго ждать, и планируют уже через две недели остановить работу «Сбербанка» и закрыть все его отделения, «если правительство не удосужится сделать это раньше».

«Мы даем две недели вкладчикам «Сбербанка России», чтобы они изъяли оттуда все свои средства», - выдвинул ультиматум Виногродский.​

Новая фаза блокады зоны АТО

Не дает забыть о себе и блокада временно оккупированного Донбасса, которая длится уже более 40 дней. Ветераны АТО продолжают не пропускать вагоны с грузами через линию разграничения на трех железнодорожных переходах, несмотря на то, что 1 марта Кабмин принял постановление, которым был регламентирован новый порядок перемещения грузов и граждан. Документом разрешено перемещение грузов только по ж/д сообщению, а также ограничен перечень до гуманитарных грузов (продукты питания и лекарственные средства) и товаров, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

Принятие новых правил перемещения не спасло ситуацию, и не удовлетворило Штаб блокады зоны АТО, в котором заявили о продолжении блокады и начале новой, активной фазы и полной остановке всех поставок угля из России, начиная со 2 апреля.

«Со 2 апреля мы начнем активную фазу блокады, мы перестанем пропускать уголь из России», - сказал представитель Штаба блокады АТО Анатолий Виногродский.

Кстати, по данным Фискальной службы, в 2016 году Украина импортировала российский уголь на сумму 906,3 млн долл., что составило почти 62% в общем балансе импорта этого топлива.

Также Виногродский озвучил ультиматум правительству - потребовал до 2 апреля заключить договоры на поставку угля из любых стран, кроме России, заявив, что Штаб блокады АТО откроет помимо имеющегося уже в Конотопе (Сумская обл.) новые наблюдательные редуты на еще нескольких ж/д станциях. Более того, Виногродский сообщил, что Штаб обратится к народу с просьбой поддержать повсеместную национализацию предприятий, которые работают в Украине, но принадлежат Российской Федерации.

Набирающая темпы блокада АТО спровоцировала активность сепаратистов на Донбассе. По данным СМИ, 1 марта на Харцизском трубном заводе, который входит в структуру горно-металлургического холдинга «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, также как и на ряде других украинских предприятий на временно оккупированных территориях, была введена администрация от боевиков. Ранее сепаратисты грозились взять под контроль и угледобывающие шахты ДТЭК, но пока этого не произошло. В пресс-службе компании сообщили, что контроль над шахтами в зоне АТО не утерян, но ДТЭК была вынуждена перевести шахты в режим простоя в связи с тем, что уголь некуда отгружать и нет возможности вывозить на ТЭС, которые расположены на подконтрольной Киеву территории.​

Запуск Одесского припортового

Еще одной важной новостью уходящей недели стало возобновление работы многострадального Одесского припортового завода (ОПЗ). В понедельник пресс-служба Фонда государственного имущества сообщила, что на предприятии началось производство товарного карбамида и аммиака, в работе уже находятся три из четырех основных цехов.

«Ожидается, что по результатам работы в марте-апреле 2017 года завод выйдет на прибыль», - отметили в Фонде госимущества.

Завод остановил работу в декабре 2016 года, причиной стали высокая цена на газ и долги перед национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогазом», которые достигли 1,5 млрд грн. Чтобы возобновить работу предприятия, Фонд госимущества начал поиск потенциальных инвесторов и поставщиков газа. 2 марта глава ФГИУ Игорь Билоус заявил, что были выбраны две компании группы «Энергетические ресурсы Украины» - «ЭРУ Трейдинг» и ERU Management Services LLC для поставок газа на ОПЗ по давальческой схеме. Согласно этому принципу, компании будут поставлять газ, а завод - рассчитываться с ними частью произведенной продукции (минеральными удобрениями).

В «ЭРУ Трейдинг» сообщили, что компания будет поставлять на ОПЗ до 60 млн куб. м газа в месяц. Средства на закупку данного объема топлива компания собирается привлечь путем кредита в размере 20 млн долл.

Казалось бы, найдено простое и действенное решение проблемы запуска одного из крупнейших государственных заводов, но довольными остались не все. Такой шаг вызвал критику со стороны «Нафтогаза». Дело в том, что ранее Кабмин обязал госхолдинг поставлять газ на завод, несмотря на неплатежи со стороны ОПЗ. Получается, что государство нашло нового поставщика газа, но не ответило на вопрос - каким образом будут погашаться долги перед старым.

«Это (решение о запуске завода по давальческой схеме – УНИАН) нарушает законодательство Украины и регулирование рынка газа. Мы будем вынуждены обратиться в суд, как к самому заводу, так и к поставщику газа, арендатору и партнеру по толлингу (давальческая схема переработки – УНИАН)», - заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

На уходящей неделе вопрос поставок газа стал актуален и для других заводов химической промышленности. Так, во вторник компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» начала ограничивать подачу газа на три завода группы Ostchem («Ривнеазот», «Черкассыазот» и «Северодонецказот»), акционером которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ. В «Укртрансгазе» причиной таких действий назвали наличие долгов группы Ostchem за транспортировку газа и отсутствие подтвержденных объемов «голубого» топлива в газотранспортной системе, которые компании намерены использовать. Как результат таких отношений на рынке газа - под угрозой остановки оказались еще три завода, которые также как и ОПЗ производят азотные удобрения и другую химическую продукцию.

Дмитрий Сидоров (УНИАН)