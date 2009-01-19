Долгосрочные визы в Латвию будут бесплатными

Долгосрочные визы в Латвию для украинских граждан будут бесплатными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 16 января вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Латвийской Республики о внесении изменений и дополнений в двустороннее Соглашение о взаимных поездках граждан от 24 июля 1997 года.

Изменениями предусмотрено бесплатное оформление долгосрочных национальных виз и введение безвизового режима краткосрочных поездок (до 90 дней) для владельцев служебных паспортов.