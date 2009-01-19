Главное на 19 января (вечер)

Главная новость: «Нафтогаз» и «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 гг.

С украинской стороны договор подписал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, со стороны «Газпрома» - глава правления Алексей Миллер.

Украина получила в 2009 г. скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне 2008 г.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 гг.

«В результате напряженных и длительных переговоров достигнуты договоренности по всему комплексу вопросов, связанных с поставками природного газа в Украину и с транзитом российского природного газа в Европу», - сказал он.

В частности, он отметил, что стороны пошли навстречу друг другу и сделали приемлемые уступки.

Путин высказал убеждение, что такие договоренности являются оптимальными и полностью соответствуют интересам как России, так и Украины.

20-процентная скидка от европейской цены на газ позволит Украине сэкономить 5 млрд. долл. в год

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что скидка 20% предоставленная Украине Россией по цене на газ позволит сэкономить порядка 5 млрд. долл. в год.

Об этом она сообщила журналистам на брифинге в Москве.

Тимошенко высказала удовлетворение, что украинской делегации в ходе переговоров удалось добиться предоставления такой скидки, а также перехода на европейскую цену на газ с 2010 года.

Премьер отметила, что переговоры были очень сложными, еще позавчера российская сторона занимала жесткую позицию, настаивая на установлении европейских цен уже с 2009 года.

Однако, подчеркнула Ю.Тимошенко, российскую сторону удалось убедить, что Украине необходим еще один год для того, чтобы заниматься внедрением энергосберегающих технологий, модернизацией, диверсификацией обеспечения энергоресурсами.

«Это очень высокий объем экономии, приблизительно 5 млрд. дол. Украина сэкономит за счет этой 20% скидки. Безусловно, это даст возможность нашей промышленности, нашему сектору экономики чувствовать себя более уверено в конкуренции на мировых рынках», - сказала Ю.Тимошенко.

Среднегодовая цена газа для Украины будет обнародована через 1-2 суток –

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в правительстве РФ после подписания газовых соглашений.

«Цена, по формуле, которой пользуется Европейский Союз, устанавливается каждый квартал, но Украина в 2009 году, учитывая, что были сильные колебания цен на нефть, установит среднюю цену на год для всех потребителей Украины», - сказала Ю.Тимошенко.

«Эта цена будет посчитана как средняя по году, и, учитывая, что такой формулой Украина пользуется первый раз, я хотела бы взять хотя бы двое суток для того, чтобы более точно посчитать среднюю цену на газ на 2009 год для потребителей Украины», - подчеркнула она.

Премьер отметила, что именно на протяжении двух суток будет оглашена среднегодовая цена для потребителей Украины, которая будет действовать с 1 января 2009 года. Она заверила, что эта цена намного ниже, чем предполагали украинские СМИ.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли цена в пределах 230-250 долларов, она сказала, что где-то в этом районе.

В свою очередь, «Газпром» в лице зампреда Медведева намекнул, что среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 г. может быть меньше 250 долл. за 1000 куб.

«Согласно достигнутым договоренностям, если все будет подписано, то, по прогнозу, цена может быть меньше 250 долларов», - сказал А.Медведев.

Представитель «Газпрома» также отметил, что для формирования цены на газ в течение года будет использован формульный подход.

Украина и Россия исключили посреднические структуры в вопросе поставок газа в Украину. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Владимир Путин после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 года.

Урегулирование газовых проблем откроет «зеленый» свет для решения других обоюдных экономических проблем.

Об этом сегодня заявили и Путин. И Тимошенко.

В частности, по словам Путина, Россия готова помочь Украине преодолевать экономический кризис. Правда, перечень вопросов, которые должны решаться совместно, стороны не назвали. Видимо, список уточняется.

«Из схемы расчетов за поставленный газ полностью исключаются разного рода посреднические структуры. Теперь вся цепочка газовых взаимоотношений должна стать абсолютно прозрачной и предсказуемой», - сказал В.Путин.

Он отметил, что именно на таких принципах изначально российская сторона планировала строить отношения в этом вопросе.

В.Путин подчеркнул, что подписанный с Украиной контракт является долгосрочным и рассчитан на 10 лет, так же, как и второй контракт на транзит российского природного газа европейским потребителям, который тоже исчисляется по европейской формуле и тоже рассчитан на 10 лет. Он рассчитывает, что такая постановка вопроса позволит выстроить стабильные надежные отношения как с Украиной, так и с европейскими потребителями.

Европейские наблюдатели свободны

В. Путин считает, что можно отказаться от мониторинга поставок газа в Европу.

Об этом сегодня он заявил после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 года между Украиной и Россией.

«Думаю, что никаких дополнительных схем контроля, мониторинга на данный момент времени уже не нужно именно в силу того, что сама Украина будет в полном объеме для своих внутренних потребностей получать российский газ», - сказал премьер-министр РФ.

Он высказал надежду, что в среднесрочной перспективе отработанные во время переговоров механизмы, будут работать эффективно.

Со своей стороны, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заверила, что как только российская сторона возобновит поставку газа в систему, обеспечивающую его транзит в страны Евросоюза, Украина начнет его прокачку в направлении стран ЕС.

Об этом украинский премьер заявила после подписания контракта о поставке газа в Украину.

«Мы будем возобновлять транзит газа сразу после того, как этот газ поступит в газотранспортную систему Украины для Европы, никаких задержек не будет со стороны Украины, и технически будет сделано все так, как нужно – надежно и качественно», - заявила Ю.Тимошенко.

При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что ГТС Украины будет функционировать нормально, нормально ремонтироваться, модернизироваться. «Украина и дальше будет надежным партнером в транзите российского газа в Европейский Союз. И я уверена, что, так как она была и в 2008 году использована на полную мощность – рекордный объем российского газа был прокачан в Европу, также это будет и дальше. Именно потому, что мы будем чувствовать доверие друг к другу и надежность партнерства», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Последствия «газовой» войны: «Газпром" и "Нафтогаз"изучают юридические последствия остановки транзита газа в Европу.

Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома"Алексей Миллер. "Напомним, что Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могли договориться об условиях поставок газа на Украину и его транзита в страны Европы, которая покупает у"Газпрома"более четверти используемого ею газа. Документы о поставке газа и его транзите были подписаны только сегодня, 19 января. 7 января Россия полностью прекратила поставки газа через Украину из-за перекрытия украинской стороной транзитных газопроводов. В результате многие европейские страны - Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Польша, Хорватия Греция и столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства. Некоторые из этих стран подготовили иски к России и Украине в международный арбитраж.

Европа хочет диверсифицировать поставки газа

В частности, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу ожидает скорого прогресса в реализации проекта строительства европейского газопровода Nabucco. "Я ожидаю в скором времени прогресса по Nabucco", - сказал он по завершении переговоров с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в понедельник в Брюсселе, передает РИА Новости.

Со своей стороны, турецкий премьер заявил, что его страна считает "очень важной" реализацию проекта Nabucco, который "будет хорошим решением" в обеспечении альтернативных источников газоснабжения Европы. Проект Nabucco предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Председательствующая в ЕС Чехия считает, что проект может быть реализован к 2015 году.

Беларусь инициирует строительство газопровода «Ямал-Европа-2» для увеличения транзита российского газа в Европу через белорусскую территорию. С соответствующей инициативой выступил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в ходе пленарного заседания Московской международной конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе (стенограмма выступления С.Сидорского размещена на официальном сайте Совета министров Беларуси – УНИАН).

«Беларусь считает, что с экономической точки зрения наибольшую эффективность представляет проект строительства газопровода «Ямал-Европа-2». Подчеркиваю, что для реализации этого проекта у нас уже имеется необходимая договорно-правовая основа, решены вопросы землеотвода. Более того, существует возможность ввода второй нитки в эксплуатацию отдельными участками путем подключения к технологическим перемычкам на первой нитке и, соответственно, постепенного роста транзита российского природного газа уже в ходе строительных работ и, таким образом, увеличения поставок газа в Европу в максимально короткие сроки», - сказал С.Сидорский.

Ну, а Россия возлагает надежды на «Северный» и «Южный поток». Об этом, в частности, заявил В.Путин после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 гг.

«Нужно диверсифицировать эти риски, потоки и строить новые трубопроводы: «Северный поток» - по дну Балтийского моря и «Южный поток» - по дну Черного моря в направлении балканских стран», - сказал В.Путин.

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