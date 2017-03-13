Япония поможет Саудовской Аравии снизить зависимость от нефти

Япония поможет созданию специальной экономической зоны в Саудовской Аравии для реализации трех десятков проектов сотрудничества между двумя странами, такой договоренности достигли в понедельник лидеры двух стран, передает агентство Киодо.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и находящийся с визитом в Японии саудовский король Салман провели встречу в Токио вслед за переговорами на министерском уровне, которые состоялись в октябре 2016 года в Эр-Рияде, сообщает Прайм.

По данным Киодо, нынешняя договоренность направлена на диверсификацию экономики Саудовской Аравии, то есть на снижение зависимости этой страны от нефти. В проектах сотрудничества предусмотрено участие как государственных, так и частных компаний двух государств.

Как сообщило ранее агентство Дзидзи, Япония готова предоставить Саудовской Аравии помощь в развитии инфраструктуры, медицины, туризма, а также в области возобновляемой энергии.

В результате падения мировых цен на нефть в последнее время финансовая ситуация в Саудовской Аравии, экономика которой опирается на экспорт нефти, ухудшилась. Весной 2016 года правительство этой страны выдвинуло план реформирования экономики, направленной на ее диверсификацию.