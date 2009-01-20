УНП: Черновецкий превращает Киев в самый дорогой город

«Замораживание тарифов на коммунальные услуги для людей старшего поколения – еще один дешевый пиар Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, ведь невозможно повысить тарифы только для молодых, потому что этого не предусматривает украинское законодательство», - заявил председатель Управы Киевской городской организации Украинской народной партии Владимир ШОВКОШИТНЫЙ. Так политик прокомментировал заявление киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о планах повысить плату за коммунальные услуги для населения на 30%. Также мэр отметил, что не повышал и не будет повышать никогда тарифы для бабушек и дедушек, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

По его словам, за публичной заботой «о бабушках», столичный мэр постепенно превращает Киев в самый дорогой для проживания город.

«После досрочных выборов городского председателя Киева, на которых Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещал «заморозить» цены на все коммунальные услуги и проезд в коммунальном транспорте, тарифы неоднократно увеличивались и - не только для богатых», - подчеркнул председатель Управы Киевской городской организации УНП.

«Поэтому, после еще одного повышения цен на коммунальные услуги, Киев может превратиться в самый дорогой для проживания город, не только по ценам на рынках и в магазинах, но и по тарифам на коммунальные услуги», - уверен политик.

«А тысячи киевлян, в том числе и старшего поколения, которые проживают отдельно, или с более молодыми родственниками, будут вынуждены вновь обращаться в социальные службы и просить о субсидиях. Поскольку в городе, который получает больше всего коммунальных налогов, они просто не смогут свести концы с концами», - подытожил В.ШОВКОШИТНЫЙ.