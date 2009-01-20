Анонс на 20 января 2009 г.
Встреча в Чернигове Президента Украины Виктор Ющенко и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.Пресс-конференция Юлии ТИМОШЕНКО и Андриса ПИБАЛГСА.Брифинг Александра ШЛАПАКА по газовым вопросам.
Встреча в Чернигове Президента Украины Виктор Ющенко с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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Пресс-конференция Юлии ТИМОШЕНКО и Андриса ПИБАЛГСА.
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Брифинг Александра ШЛАПАКА по газовым вопросам.
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Заседание тендерной комиссии по вопросам реализации арестованного государственными исполнителями имущества.
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Пресс-конференция на тему: "Рейдерское нападение на компанию Unitrade Group".
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Видеомост Москва-Киев на тему: «Причины газового конфликта Украины и России и пути выхода из него».
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Пресс-конференция на тему: «Как спасти украинскую экономику и преодолеть не существующий экономический кризис?»
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Пресс-конференция на тему: "Содействие членов Международного Трейд-клуба привлечению иностранных инвесторов в экономику Украины в 2009 году".
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Пресс-конференция на тему: „Уничтожение малого бизнеса чиновниками - путь к обнищанию украинского народа”.
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Круглый стол на тему: «Газовый конфликт между Киевом и Москвой. Кто победил в информационной войне?».
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В УНИАН состоится пресс-конференция директора Национального института стратегических исследований Юрия Рубана на тему: “Россия не имела права перекрывать газ - так считает большинство украинцев. Результаты социологического опроса”.
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Запуск первого отечественного поезда метро, вагоны которого изготовлены ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».