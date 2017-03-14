Администрация Дональда Трампа хочет вдвое сократить финансирование ООН - Foreign Policy

Сотрудники Госдепартамента США получили распоряжение найти возможность сократить на 50% финансирование миротворческих проектов Организации Объединенных Наций, фонда ЮНИСЕФ и программы развития ООН, пишет газета Foreign Policy со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа намерена снизить взносы в фонд Всемирной продовольственной программы и программы по беженцам. Источники Foreign Policy, кроме того, допускают полное прекращение финансирования Фонда ООН в области народонаселения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которые не пользуются популярностью среди консервативных представителей администрации американского президента.

Читайте такжеВБ из-за Трампа снизил прогноз роста мировой экономикиКак пишет издание, Белый дом запланировал в четверг, 16 марта, опубликовать свое бюджетное предложение на 2018 год, которое, как ожидается, будет включать сокращение до 37% расходов на Государственный департамент, Агентство США по международному развитию (USAID) и другие программы иностранной помощи, включая ООН.

Вместо этого Вашингтон увеличит расходы на оборону страны на 54 млрд долларов.

В конце прошлого месяца администрация Трампа утверждала, что предлагаемое сокращение бюджетных ассигнований поможет компенсировать предполагаемый рост расходов на оборону на 54 млрд долларов.

Если Вашингтон откажется выполнять свои обязательства по финансированию программ ООН, Соединенные Штаты могут лишиться права голоса в Генассамблее всемирной организации. Остальные страны - члены ООН не смогут самостоятельно восполнить эту сумму и покрыть бюджет организации, пишет Foreign Policy.

Бюджетные планы Трампа сталкиваются с сильным негодованием в конгрессе, лидеры партий выразили озабоченность по поводу резких сокращений бюджета по Государственному департаменту и считают, что "бюджет президента, скорее всего, не пройдет".